Bigg Boss 16 : Sajid Khan fumant à l’intérieur de la maison à la saga du sommeil d’Archana-Priyanka ; fois BB a grondé les célébrités [Watch Video]

Big Boss 16 : La saison 16 de Bigg Boss est l’une des émissions de téléréalité les plus populaires de nos jours. Nous avons vu des relations amour-haine, des bagarres et des concurrents se battre avec Big Boss. Nous avons vu Big Boss gronder les colocataires pour leur comportement dans la maison. Nous savons tous que le réalisateur de Housefull, Sajid Khan, a fumé à l’intérieur de la maison BB ; aussi, Archana Gautam et Priyanka ont continué à dormir pendant la journée ; et comment oublier la règle anglophone dans la maison ? Cette fois, Big Boss mène la charge pour changer les règles. Découvrons dans la vidéo quand les concurrents de la saison 16 de Bigg Boss ont enfreint la règle et ont été formés par Bigg Boss. Regarder la vidéo.