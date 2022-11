Bigg Boss 16 : Sajid Khan évince « daasi » Archana Gautam de la cuisine ; Shiv Thakare l’avertit, ‘shaam tak tu royegi’

Bigg Boss 16: Archana Gautam est de retour pour créer le chahut dans la maison car elle pense que c’est le vrai divertissement, elle peut proposer d’être la candidate. Dans la dernière promo, vous pouvez voir Archana qui a toujours montré son obsession pour la cuisine en refusant de faire des devoirs dans la capitainerie de Sajid Khan, le laissant furieux. Archana dit à Sajid que ceux qui ont moins de devoirs peuvent donner plus de travail et qu’elle n’est pas elle pour devenir daasi. Ce à quoi Sajid lui demande avec colère de sortir de la cuisine. Alors que Priyanka Chahar Choudhary dit à Archana que si elle n’est pas là pour devenir daasi, ils ne la laisseront même pas devenir la Maharani de la maison.

Archana Gautam se bat depuis longtemps pour la nourriture et la cuisine, ce qui a irrité toute la maison. Shiv Thakare décide de lui donner la leçon et il la menace que si elle continue le drame, elle pleurera le soir et prend même tous ses vêtements de l’armoire et lui dit qu’il les brûlera tous.

Regardez la vidéo de Sajid Khan s’en prenant à Archana Gautam alors qu’elle crée un chahut dans sa capitainerie

Alors que les internautes s’amusent et vivent le drame qu’Archana a créé dans la maison, ils prétendent même qu’on ne peut pas attendre d’elle de loyauté et qu’elle montre ses vraies couleurs. Un utilisateur a commenté : « Archana ko nomination se dar nahin lagta to tina se bolati mujhe krr de Priyanka ne Sahi kiya, Priyanka se bolti hai darti hai khud ko save kon nhi karega ». Alors qu’un autre utilisateur a déclaré: “Archana doit jouer à un meilleur jeu. Har time jhagde karna me fait perdre tout intérêt pour cette émission.” Un autre utilisateur l’a claquée et a dit: ” Archana se amitié krna matlb saap se dosti krna ek hi baat h jo kbhi kbhi dasss skti h, Priyanka aap jaldi samjh jao”. Shiv mettra-t-il une pause dans le drame d’Archana ?