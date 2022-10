Bigg Boss 16 : Sajid Khan et Gori Nagori ont-ils le plus de risques d’être éliminés de l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 16 verra ses premières éliminations le week-end prochain. L’émission de Salman Khan compte 15 candidats dans la maison. Il y a du bruit que trois autres entreront dans la maison dans les prochains jours. Bigg Boss 16 est à la mode depuis deux jours, car les concurrents semblent avoir fait du bruit. Selon Tellychakkar.com, les deux concurrents qui courent le plus de risques d’être éliminés sont Sajid Khan et Gori Nagori. Il semble qu’ils aient obtenu les votes les plus bas jusqu’à présent. Sajid Khan ne trouve pas les faveurs du public neutre en raison de son passé avec les scandales #MeToo.

Gori Nagori est également dans la zone à risque. Le mannequin et danseur du Rajasthan n’a pas réussi à se mêler aux autres colocataires de Bigg Boss 16. Gori Nagori a déclaré que les gens de l’industrie de la télévision ne se liaient pas d’amitié avec les autres dans la maison. Elle a dit qu’elle se sentait seule. Gori Nagori a également déclaré que les célébrités croyaient au concept de Bhed Chaal qui se traduit par une mentalité de troupeau. Avec Gori Nagori, les autres nominés sont MC Stan et Shiv Thakare. Il semble que l’un d’entre eux sera évincé par le public le week-end prochain.

Au cours de la première semaine, les candidats qui ont fait forte impression sont Nimrit Kaur Ahluwalia, Tina Datta, Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta, Abdu Rozik et d’autres. Sur les réseaux sociaux, MC Stan et Shiv Thakare bénéficient d’un bon soutien. Ce dernier est apprécié pour ses liens avec Abdu Rozik qui est qualifié de candidat le plus mignon de la série. Le Bigg Boss 16 de Salman Khan a plutôt bien commencé. Les fabricants ont apporté quelques rebondissements qui plaisent beaucoup. Voyons ce qui se passera le week-end prochain.