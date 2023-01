Bigg Boss 16 : Sajid Khan et Abdu Rozik se retrouvent autour d'un burger de Farah Khan ; le cinéaste dit que "gagner des cœurs, c'est parfois..."

Bigg Boss 16 : Sajid Khan et Abdu Rozik ont ​​​​quitté la maison, tandis que les fans sont attristés par la sortie d’Abdu, beaucoup célèbrent la sortie de Sajid Khan car il y avait beaucoup de critiques pour le cinéaste parce qu’il était accusé de MeToo. Alors que Sajid quittait la maison, il a eu une dépression émotionnelle et tout le monde dans la maison pleurait, en particulier le mandala, les fans en étaient mécontents et l’appelaient une glorification inutile. Et maintenant, il y a quelques minutes à peine, Farah Khan est allée sur son Instagram et a partagé des photos de Sajid et Abdu se liant autour d’un burgir (hamburger) chez elle. Farah est extrêmement heureuse du passage de son frère Sajid Khan dans la maison et a mentionné à quel point gagner des cœurs est plus important que le trophée. “Mes 2 favoris cette saison de #biggboss16 .. parfois c’est encore mieux de gagner des cœurs @abdu_rozik @aslisajidkhan @colorstv #mandli #family #burgir”.

Abdu et Sajid ont l’air extrêmement heureux ensemble, ils ont créé un grand corps avec ch autre à l’intérieur de la maison. Ces images montrent seulement qu’ils ont parcouru un long chemin et ont connu beaucoup de hauts et de bas tout en maintenant cette amitié, mais leur lien est intact. Après la rentrée d’Abdu dans la maison, il a maintenu ses distances avec le cinéaste en raison de son apparence négative dans la maison et juste avant sa sortie pour la deuxième fois, Abdu a même été vu exposer le cinéaste sur son mauvais comportement avec lui, y compris Nimrit Kaur Ahluwalia .

Le mandala se brisait également lentement, tout le monde a commencé à avoir des problèmes avec Said Khan, Sumbul Touqeer était également la cible facile de Sajid Khan et enfin, nous avons vu Shiv Thakare prendre fermement position pour l’actrice d’Image alors qu’il faisait réaliser à Sajid son erreur et il plus tard même excusé pour la même chose.