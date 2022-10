Bigg Boss 16 : Sajid Khan abuse de la mère de Gautam Vig ; Devoleena Bhattacharjee en colère l’appelle “sale” et “bon marché”

Bigg Boss 16: Gautam Vig fait face à des critiques massives dans la maison après avoir pris le commandement de sacrifier la nourriture de tout le monde et cela a laissé les détenus furieux et comment. Mais la réaction de Sajid Khan face à la prise de capitaine de Gautam a été choquante. Le cinéaste a été vu en train de maltraiter ouvertement sa mère et lui et rien ne s’est passé contre lui. Sajid a entamé une grève de la faim et a décidé qu’il ne mangerait que jusqu’à ce que la capitainerie de Gautam soit arrachée. Mais Bigg Boss a joué son jeu et a appelé Sajid et Nimrit dans la salle de confession et leur a offert une pizza. Ce mouvement de Bigg Boss n’a pas impressionné les internautes, et maintenant Devoleena Bhattarchjee a fortement réagi à Sajid en utilisant Gautam et sa mère

La célébrité de Bigg Boss 13, Devoleena, a exprimé sa colère et s’est rendue sur Twitter et a critiqué Sajid Khan pour son comportement bon marché, ” Eh bien, pendant une seconde, même moi, j’ai pensé que c’était une décision égoïste de #GautamVig.Mais ça va quand même. Et il a le droit de faire tout ce qu’il ressent dans ses limites. Mais je me demande pourquoi abuser #Gautam et sa mère par #Sajid n’est même pas remis en cause. C’était sale et bon marché.”

Eh bien, non seulement Devoleena mais même les internautes critiquent Sajid Khan et prétendent que maintenant son vrai visage est exposé.

Tant de drame sur #BiggBoss16. Terrible langage utilisé par #SajidKhan contre #GautamSinghVig. #ArchanaGautam même le frapper ! Ils justifient la décision de Gautam. Félicitations à #PriyankaChaharChaudhary, #Soundarya et #AnkitGupta pour avoir fait preuve d’humanité et être gentil avec lui. #BB16 Deepansh Duggal (@Deepansh75) 29 octobre 2022

Je ne sais pas mais depuis la décision d’hier je soutiens #GautamVig Et une chose que j’ai adorée, c’est quand il a dit “aapse bhi kabhi galti hui hogi” Crois le ou non #SajidKhan a échoué dans sa stratégie pour blanchir son image Aamir Akhtar (@aamireneur) 30 octobre 2022

Alors que Gautam Vig a brillé partout et est devenu un gagnant parmi ses fans, Soundarya Sharma a également reçu beaucoup d’amour et d’appréciation pour se tenir aux côtés de Gautam.