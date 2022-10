Bigg Boss 16 : Sajid Khan à Tina Datta ; rencontrez les candidats les mieux payés de l’émission de Salman Khan [Watch Video]

Big Boss 16 : Bigg Boss est de retour avec une autre saison. La superstar de Bollywood, Salman Khan, anime à nouveau la saison le 16 septembre. Salman Khan devient l’hôte de BB pour la 13e fois consécutive. Cette fois-ci, nous voyons également une liste de candidats incroyable. La liste de la première saison comprend de nombreuses stars de la télévision, un réalisateur de Bollywood, un chanteur folk, une ancienne Miss Inde et une actrice de Bhojpuri. La saison est disponible sur la chaîne OTT Voot. Certains des candidats sont déjà populaires, et certains ne le sont toujours pas. Sajid Khan, Tina Dutt et Manya Singh facturent des frais exorbitants pour être dans la maison BB 16. Dans cette vidéo, découvrons les honoraires des concurrents de Bigg Boss 16. Regarder la vidéo.