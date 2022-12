Bigg Boss 16 : Sajid Khan à l’abri des éliminations ? Les rapports suggèrent l’éviction de Sumbul Touqeer

Bigg Boss 16 : On a vu ça venir, Sumbul Touqeer qui a été nominée par Shalin Bhanot dans l’émission pourrait être éliminée cette semaine parce qu’elle n’y a aucune contribution. Sumbul a traversé beaucoup de choses dans cette émission et seule l’entrée de Fahmaan Khan a apporté un peu de lumière pour la jeune fille de 19 ans. Beaucoup ont affirmé qu’elle était allée trop tôt dans l’émission et qu’elle n’aurait pas dû prendre cette décision. Sumbul est sorti comme le concurrent le plus vulnérable de la maison. Mais comme son amie Fahmaan pense qu’elle est la plus forte de toutes et le jour où elle commencera à se battre, elle pourra même gagner le spectacle. Mais il semble que cela ne se produise pas, car les derniers rapports sur les réseaux sociaux suggèrent que Sumbul sera éliminé cette semaine.

Dans la tâche de classement, la renommée d’Imlie a été placée au numéro 10 par le nouveau capitaine de la maison Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul ne s’est même pas battue une seule fois pour cela et ce spectacle qu’elle a perdu tout intérêt à faire partie du spectacle.

Shalin Bhanot, 40 ans, et Tina Datta, 31 ans, trouvent amusant de porter délibérément de fausses allégations sur Sumbul, 19 ans, et de l’intimider sur la base de leur propre mensonge inventé, MALGRÉ le fait qu’elle a REFUTÉE.#sumbultouqeerkhan #bigboss16 pic.twitter.com/j1e31laqJY s. (@avolette_) 30 novembre 2022

C’est littéralement ce qui s’est passé le matin pendant plus d’une heure, ils se sont littéralement collés sur elle et cette vidéo est accélérée à 15X ? Mais s’il vous plait, une standing ovation ? pour le royal ignorant qu’elle leur donne, comme s’ils n’étaient pas là#SumbulTouqeerKhan#BiggBoss16 #BIGGBOSS16 #BB16 pic.twitter.com/r4QzXgV4Gi irisqueen (@duhaa_queen) 30 novembre 2022

Et au contraire, il y a eu des rapports d’expulsion de Sajid Khan car il est également nominé, les créateurs ont décidé de le retenir car il leur donne plus de contenu par rapport à Sumbul et son temps d’écran a également augmenté dans l’émission. Beaucoup ont supposé que Sajid serait expulsé de la série en raison de son comportement et de son langage dans la série et d’être un accusé Metoo. Maintenant, il sera intéressant de voir si les spéculations s’avèrent vraies.