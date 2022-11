Bigg Boss 16 : Sajid Khan a été surpris en train de fumer dans le jardin malgré de multiples avertissements ; les internautes en colère disent : "Hypocrisy ki bhi koi..." [VIEW TWEETS]

Grand Patron 16 semble différent des saisons précédentes. Il y a quelques changements qui ont été incorporés. Comme s’il n’y avait pas de chanson de réveil matinale. Mais certaines règles de base restent les mêmes. Comme, personne n’est autorisé à fumer dans le jardin ou à parler en anglais. Mais beaucoup ont enfreint ces règles. Ce n’est qu’hier que Bigg Boss avait averti les candidats de ne pas fumer dans le jardin, mais aujourd’hui, Sadjid Khan a de nouveau été surpris en train de fumer devant la caméra. Il fumait dans le jardin alors qu’il était assis sur une chaise juste à l’extérieur de la zone désignée. Les internautes sont furieux et comment.

Sur Twitter, les internautes critiquent Sajid Khan ainsi que Bigg Boss pour ne pas l’avoir puni pour la même chose. Au lieu de cela, Sajid Khan a été nommé capitaine de la maison malgré qu’il ait enfreint la règle de la maison principale. Les internautes sont furieux contre Bigg Boss pour n’avoir pris aucune mesure contre lui.

Sajid Khan assis sur un canapé et fumant les jambes croisées !! Comment peut-il même me faire capitaine ?? ? Niveau supérieur ? #SoundaryaSharma #PriyankaChacharChoudhary #le chef #Bb16 pic.twitter.com/kshYhJVrl8

Spectacle totalement biaisé, Sajid fumant en open et big boss n’a rien dit, sauve tous les membres de son groupe et je pense que plus tard donnera un pouvoir de plus pour sauver 2 personnes de plus.. il suffit de boycotter ce show biaisé.

Anuj Chauhan (@Chauhan__Anuj) 14 novembre 2022