Bigg Boss 16 : Rutuja Sawant, la co-vedette de Nimrit Kaur Ahluwalia, a déclaré qu’elle n’avait apporté “aucune contribution” à l’émission ; questions, ‘quel potentiel a-t-elle?’

Grand Patron 16 fait la une des journaux. Les concurrents sont devenus très populaires et maintenant tout le monde a les yeux rivés sur le trophée. Actuellement, la course consiste à gagner le Ticket To The Finale. Nimrit Kaur Ahluwalia détient le ticket pour la finale car elle est la capitaine de la maison. Bigg Boss a donné des chances à d’autres concurrents d’arracher son billet mais elle est toujours la capitaine. Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary pensent qu’elle le mérite et cela lui a été servi sur un plateau. La co-vedette de Choti Sarrdaarni de Nimrit Kaur Ahluwalia, Rutuja Sawant, ressent la même chose.

Entertainment News: Rutuja Sawant remet en question la contribution de Nimrit Kaur Ahluwalia à Bigg Boss 16

Tel que rapporté par Etimes, Rutuja Sawant pense que Nimrit n’a apporté aucune contribution à l’émission. Elle a dit que si elle avait joué seule sans le soutien du mandali, Nimrit aurait été hors de la maison en quelques semaines. Elle a également remis en question la logique de Bigg Boss et a mentionné que Nimrit faisait partie des joueurs perdus, mais elle a reçu un billet direct pour la semaine finale. Elle a dit: “Quel potentiel a-t-elle que nous ne pouvons pas voir à l’écran? Je pense qu’ils ont rendu son voyage si facile dans la maison. En tant que spectateur, je peux clairement voir qu’elle n’a aucune contribution et qu’elle n’a pas Je ne mérite pas d’avoir le ticket pour la finale.” Rutuja a en outre mentionné que le père de Nimrit lui avait également demandé de jouer individuellement, mais son jeu était nul. Elle estime que Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam et Shiv Thakare donnent leur 100% au jeu.

Nimrit Kaur Ahluwalia est redevenu le capitaine de la maison grâce à Bigg Boss. Elle a été nommée capitaine de la maison au cours de la première semaine de Bigg Boss 16, et ainsi, elle a eu l’occasion de diriger à nouveau la maison pendant la tâche Ticket To Finale Week.