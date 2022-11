Bigg Boss 16 : Rutuja Sawant, la co-vedette de Nimrit Kaur, a été étonnée de voir à quel point l’attitude d’Abdu Rozik a changé après le poste de capitaine ; dit: ‘Son vrai côté…’ [EXCLUSIVE]

Grand Patron 16 est dans toutes les têtes. Non seulement le public, mais même de nombreuses célébrités de l’industrie de la télévision et du cinéma sont accrochées au spectacle. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars, en particulier les ex-concurrents de l’émission comme Gauahar Khan, Rahul Vaidya et d’autres commentent l’événement qui se déroule à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Récemment, actrice de télévision Rutuja Sawant aussi partagé son point de vue sur Abdu Rozik et Archana Gautamc’est le combat. Elle s’est rendue sur Twitter pour déclarer qu’Abdu avait tort d’appeler Archana “un chien stupide”. Maintenant, exclusivement à BollywoodLife, elle a longuement parlé d’Abdu et de son point de vue sur sa capitainerie.

Entertainment News: Rutuja Sawant a CECI à dire sur Abdu Rozik

Rutuja, co-star de Nimrit Kaur Ahluwalia de Choti Sarrdaarni, a déclaré qu’elle était étonnée de voir comment l’attitude d’Abdu Rozik avait changé après qu’il soit devenu le capitaine de la maison. Elle a dit qu’il n’était pas à son meilleur comportement quand Archana était le capitaine, alors comment peut-il s’attendre à la même chose ? Elle a été citée disant: “J’ai été étonné de voir comment l’attitude d’Abdu a changé dès qu’il est devenu capitaine. Il est devenu furieux contre Archana et s’en est pris à elle. Abdu Rozik était-il super gentil pendant le capitanat d’Archana? Alors, comment peut-il accepter Archana pour se comporter correctement ? Il a appelé Archana “un singe” et “un chien stupide”, ce qui est totalement injuste. Le vrai côté d’Abdu sort enfin. Bigg Boss est un jeu télévisé où tout le monde est un concurrent. J’aime la façon dont Archana joue réel et sans filtre dans la maison. Elle est une centrale électrique et divertit littéralement le public. ”

Découvrez Rutuja Sawan’t tweet

Je sens ça #ArchanaGautam joue réel et non filtré dans la maison. Et n’oublions pas que quand ArchanaGautam était le capitaine #abdurozik volait des chocolats. Et maintenant, il est en colère contre elle pour ne pas avoir suivi les règles. Traiter quelqu’un de « chien stupide » est un homme dégoûtant. #BB16 Rutuja Sawant (@Rutujaasawant) 7 novembre 2022

Plus tôt, Rutuja avait commenté le comportement de Nimrit Kaur Ahluwalia à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 et avait mentionné qu’elle était à l’opposé de ce qu’elle était à l’opposé de ce qu’elle était sur les plateaux. Lire l’histoire complète ici.