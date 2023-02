Bigg Boss 16 : Rutuja Sawant dit que Nimrit Kaur Ahluwalia n’a rien fait d’autre que « râler et se moquer » ; dit, ‘Même Sumbul a donné plus de contenu’ [EXCLUSIVE]

Bigg Boss 16 – Qui sera le gagnant de la dernière saison de l’émission de Salman Khan ? Cette question est dans l’esprit de tout le monde. Le spectacle est à quelques jours de la finale et chaque concurrent fait de son mieux pour rester dans le match. Un concurrent est confirmé pour aller à la semaine finale. Nous parlons de Nimrit Kaur Ahluwalia car elle a remporté Ticket To The Finale Week. Il y a un débat en cours sur le fait qu’elle a reçu le billet sur un plateau. Maintenant, Nimrit La co-star de Choti Sarrdaarni, Rutuja Sawant, a partagé son opinion et a déclaré que Nimrit ne méritait pas d’être dans le jeu.

Bigg Boss 16: Rutuja Sawant dit que Nimrit Kaur Ahluwalia ne mérite pas TTFW

En exclusivité pour BollywoodLife, Rutuja a déclaré que Nimrit avait le moins contribué à l’émission et qu’elle ne méritait pas d’être au sommet. Elle a dit: “Oui, je crois totalement qu’elle a reçu un billet pour la finale sur un plateau parce qu’elle n’a rien fait. Nimrit est la personne qui a donné le moins de contenu dans l’émission. Même, Sumbul a donné beaucoup plus de contenu que Nimrit. À part râler et se moquer des autres, elle n’a rien fait. Elle a mentionné qu’Archana Gautam ou Priyanka Chahar Choudhary auraient dû obtenir le billet pour la semaine finale. Elle a dit que Shiv Thakare est également un meilleur joueur que Nimrit Kaur Ahluwalia.

Lorsqu’on lui demande qui voit-elle dans le top trois de Bigg Boss 16 ? Elle nomme Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam et Shiv Thakare.

Cette semaine, Shiv Thakare, MC Stan et Sumbul Touqeer Khan sont nominés pour l’élimination. Ils ont perdu une tâche et maintenant ils sont en zone de danger. Nimrit Kaur ira à la semaine finale avec les autres concurrents. Il reste à voir qui du soi-disant mandli sera éliminé.