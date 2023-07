Bigg Boss 16 renommée Sreejita De-Michael Blohm-Pape marche dans l’allée ; Shiv Thakare, Archana Gautam et bien d’autres souhaitent au couple nouvellement marié

Sreejita De a été datant et fiancé à Michel Blohm Pape. Les deux peignent la ville en rouge depuis quelques années maintenant. Au cours des deux dernières semaines, Sreejita et Michael se sont préparés pour son mariage blanc. Le duo s’est envolé pour l’Allemagne il y a quelques jours à peine. Et maintenant, il y a quelques heures, le Grand Patron 16 et Uttaran la célèbre actrice a partagé ses photos du mariage sur sa poignée Instagram. Les photos sont tellement magnifiques.

Sreejita De épouse Michael Blohm-Pape en Allemagne

Depuis plusieurs mois maintenant, Sreejita De, sa famille et ses fans attendent ce jour. L’actrice est maintenant mariée à l’amour de sa vie et elle a également partagé les photos. La première photo montre Sreejita dans une robe blanche et Michael dans un smoking noir. Ils sont tous les deux face à Dieu en se regardant. La chapelle est pittoresque. La deuxième photo est de Sreejita et Michael debout à l’autel et la troisième photo est après qu’ils ont été annoncés mari et femme. La mariée et le marié se sont embrassés. Michael et Sreejita forment un match paradisiaque. « Aujourd’hui, nous célébrons le début de l’éternité, main dans la main », a-t-elle écrit en légende. Le message devient viral dans les nouvelles du divertissement en ce moment.

Découvrez les photos du mariage de Sreejita De ici :

Les amis et sympathisants de Sreejita De comblent d’amour le couple nouvellement marié

Les amis et sympathisants de Sreejita souhaitent aux jeunes mariés leur mariage. Les co-concurrents de Bigg Boss 16 de Sreejita Shiv Thakare, Archana Gautam et des amis de l’industrie, c’est-à-dire Devoleena Bhattacharjee, Narayani Shastri, Jigyasa Singh, Mona Lisa, Niyati Fatnani, Harsh Rajput et d’autres célébrités ont souhaité à Sreejita et Michael leur nouveau voyage.

Selon les médias, Sreejita et Michael ont décidé d’avoir un mariage judiciaire le 30 juin et un mariage blanc le 1er juillet. L’actrice aura également un mariage Desi. Sreejita révèle qu’elle se mariera dans un mariage de style indien la première semaine de novembre à Goa. L’actrice dit qu’elle a toujours été fascinée par les mariages blancs et que c’est donc un moment de rêve devenu réalité pour elle. Sreejita révèle qu’ils seront de retour à Mumbai peu après leur mariage. Sreejita et Michael passeront une mini lune de miel de deux jours au Danemark avant de reprendre leurs engagements professionnels.