Bigg Boss 16 : Rannvijay Singha s’enracine dans son coéquipier des Roadies Shiv Thakare ; les fans ne peuvent pas arrêter d’admirer leur lien incassable

La saison 16 de Bigg Boss a fait la une des journaux pour les combats et les drames constants des concurrents. Le concurrent de la saison 16 de Bigg Boss, Shiv Thakare, a conquis les cœurs avec sa simplicité et son esprit combatif. Plusieurs célébrités et fans de Shiv ont soutenu le concurrent et adorent son jeu. Récemment, Shiv a parlé de son sentiment de solitude et a avoué la même chose à Bigg Boss dans la salle de confession. Shiv avait déjà remporté Bigg Boss Marathi et avait même participé à Roadies. L’ex-animateur de Roadies, Rannvijay Singha a apporté son soutien et son amour pour Shiv.

Rannvijay, qui avait accueilli Roadies, avait encadré le candidat de la saison 16 de Bigg Boss, Shiv Thakare. Rannvijay est allé sur son Instagram et a partagé une publication pour Shiv. Il a soutenu le candidat et a également expliqué à quel point il était bon dans l’émission de téléréalité Roadies. Rannvijay a également partagé qu’en tant qu’équipe, ils avaient traversé des hauts et des bas, mais avaient travaillé dur pour gagner le match. Il a même dit que Shiv a toujours travaillé dur et qu’il veut qu’il garde toujours le sourire. Il a même souhaité à Shiv tout le meilleur pour Bigg Boss 16. Rannvijay a partagé de vieilles photos de l’émission Roadies, dans lesquelles les deux ont posé pour une photo. Il a sous-titré le post “Une fois que tu es dans mon gang.. #shivthakare”.

Jetez un œil au post de Rannvijay Singha –

Il a en outre ajouté en disant: “Pour ceux qui ne savent pas comment je connais @ shivthakare9, il faisait partie de mon gang sur #roadies. Nous avons traversé de nombreux hauts et des bas ensemble au cours de ce voyage et il était toujours souriant et très sincère et travailleur. Il a toujours été respectueux et aimant. Je lui souhaite le meilleur pour tout !’

L’acteur Siddhanth Kapoor a commenté le message en disant: “J’aime vraiment ce gars. Tellement réel @shivthakare9′. En un rien de temps, les fans de Shiv ont inondé la section des commentaires car ils ne pouvaient pas surmonter le lien entre Shiv et Rannvijay. Un utilisateur a écrit: “Aujourd’hui même, j’ai vu rodies auditionner Shiv où Ran monsieur n’a pas pu arrêter ses larmes si beau moment”, tandis qu’un autre a commenté en disant: “Il a déjà gagné notre cœur lors de l’audition des roadies et dans Big boss, il a gagné notre dil jigar fefda tous #winnerbb16shiv’. Un autre utilisateur a écrit : « Love ur bond #ShivThakare #rannvijaysingha #RanShi ».

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Abdu a été vu devenir jaloux en voyant Shiv et Nimrit se rapprocher l’un de l’autre. Shiv s’est excusé auprès d’Abdu. Pendant ce temps, Ankit Gupta est devenu le nouveau roi de la maison.