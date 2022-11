Bigg Boss 16 : “Ramenez Archana Gautam aux fans” ; claque Shiv Thakare pour l’avoir incitée

Bigg Boss 16 : Archana Gautam a été chassée de la maison à cause de sa violence physique avec Shiv Thakare. Archana et Shiv se sont livrés à une énorme bagarre et plus tard, la fille l’a attaqué et l’a laissé avec des ronces sur le cou alors que la saison 16 de Bigg Boss est arrivée. nous savons tous que la violence n’est pas autorisée Archana a été expulsée. Cependant, les téléspectateurs de l’émission crient au scandale et veulent qu’Archana soit de retour dans l’émission alors qu’ils prétendent et critiquent Shiv Thakare pour l’avoir incitée. Archana et Shiv se détestent dans la série depuis le début, mais la façon dont leur haine s’est avérée a créé un énorme chahut dans la maison.

Regardez la vidéo d’Archana Gautam étranglant avec colère le cou de Shiv Thakare

Je doute encore de la nécessité de développer de tels muscles déchirés et tout cela si vous ne pouvez pas supporter un simple contact. Gale pe haath rakhna est une violence physique pour #BiggBoss16 tandis que uthake fek dena est un simple jeu de deux enfants quand il s’agit de BB15.Lmao ! RETOURNER ARCHANA #ArchanaGautam pic.twitter.com/HpQ3o9KhBJ Nikki Tamboli Fam ?? (@FamNikki) 9 novembre 2022

#ArchanaGautam Je vous aime! Vous le faites exploser ce soir. L’ensemble a été repris par vous. Chérie, c’est ce que nous voulions voir. La façon dont tu as pris position #GoriNagori & appeler le directeur #SajidKhan vous seul pouvez le faire. Tous les autres r chmachas et darpok. Super fier de toi RETOURNER ARCHANA pic.twitter.com/QNRF8oiojd Fans d’Ankit Gupta (@Ankitguptafans) 9 novembre 2022

Maratha mon pied. Il entre également dans les nerfs du public. Thuu hai ispe #ArchanaGautam RETOURNER ARCHANA #PryAnkit https://t.co/8Htx6T5zvj Jayati Mehta (@jayatiayat) 9 novembre 2022

Archana est celui qui a commencé le combat avec Abdu Rozik dans la maison et l’a appelé son concurrent et a été salué par les téléspectateurs pour la même chose. Les internautes prétendent même qu’Archana était celui qui dirigeait tout le spectacle. Est-ce que les créateurs vont déconcerter Archana et lui donner une seconde chance ? Eh bien, jusqu’à présent, cela ne s’est jamais produit dans l’histoire du spectacle Bigg Boss. Mais cette saison, vous pouvez vous attendre à l’inattendu car Bigg Boss est baar khud khel rahe hai.