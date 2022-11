Bigg Boss 16 : Rakhi Sawant se moque de Sherlyn Chopra à propos des allégations de MeToo sur Sajid Khan [Watch Video]

Rakhi Sawant se moque de Sherlyn Chopra après avoir expliqué pourquoi Sajid Khan est favorisé par Salman Khan et est un concurrent de Bigg Boss 16. Dans la vidéo, vous pouvez voir Rakhi se moquer de Sherlyn et lui reprocher plus tard qu’elle essaie de gagner de la publicité. avec le nom de Salman Khan. Rakhi a même affirmé que Sajid Khan était innocent et que personne ne l’écouterait et n’arrêterait le drame. Sherlyn Chopra a exprimé sa colère face à la participation de Sajid Khan à l’émission Bigg Boss 16 bien qu’il soit accusé de MeToo.