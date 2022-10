Bigg Boss 16: Rakhi Sawant pense que CES concurrents pourraient avoir une pure histoire d’amour comme SidNaaz [Read Deets]

Rakhi Sawant est une légende de Bigg Boss. Elle fait partie de la série depuis trois saisons; saison 1, saison 14 et saison 15. Chaque fois qu’elle entre dans la maison, le TRP de la série est boosté. Eh bien, on ne sait pas encore si Rakhi sera vu dans Biggs Patron 16 ou non. Mais, elle a dit qu’elle souhaitait entrer dans la maison. Maintenant, récemment, l’actrice a révélé qu’elle pensait qu’il pouvait y avoir une pure histoire d’amour comme SidNaaz dans cette saison.

Selon un rapport de Pinkvilla, Voot a proposé une émission intitulée Bigg Buzz dans laquelle Krushna Abhishek et Kashmera Shah grilleront les candidats éliminés. Bien que personne n’ait encore été éliminé, Rakhi fera une apparition sur Bigg Buzz. On dit également que Rakhi entrera dans la maison Bigg Boss 16 en tant qu’invité pendant une journée.

Eh bien, tout en interagissant avec Krushna et Kashmera, Rakhi Sawant a déclaré qu’elle croyait que cette saison, il y aura une pure histoire d’amour comme SidNaaz, et ce sera soit entre Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta ou Shalin Bhanot-Sumbul Touqeer Khan. Elle a en outre affirmé que si elle allait à l’intérieur de la maison, elle y parviendrait sûrement.

Si vous regardez Bigg Boss 16, vous sauriez que bien que Tina Datta et Sreejita De aient prétendu qu’elles étaient amies, leur équation dans la maison n’est pas si bonne. Tout en parlant d’eux, Rakhi a déclaré: “Sreejita De et Tina Datta font semblant d’être amis mais tous les deux sont des” zehreeli naagins “attendez et regardez comment ils montreront leurs vraies couleurs.”

Rakhi a très envie d’entrer dans la maison de Bigg Boss 16, et il y a quelques jours, elle a également déclaré qu’elle voulait qu’elle et son petit ami Adil Durrani nikah se produisent à l’intérieur de la maison. Attendons et regardons si son souhait se réalisera ou non.