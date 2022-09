Bigg Boss 16 : Rakhi Sawant marié à son petit ami Adil Khan Durrani dans l’émission de Salman Khan ? L’actrice RÉVÈLE

Pas une ou deux fois, Rakhi Sawant a fait partie de Bigg Boss trois fois. Elle a été vue dans la saison 1 et plus tard dans les saisons 14 et 15. Au cours de la dernière saison, Rakhi est venue dans la série avec son ex-mari Ritesh, et après la fin de la série, ils se sont séparés. L’actrice a fait l’actualité ces derniers mois à cause de sa romance avec son petit ami Adil Khan Durrani. Leur PDA est aimé de tous, en particulier des paparazzis.

Il a été rapporté que Rakhi et Adil seront vus dans Bigg Boss 16, et il a également été dit que les deux pourraient se marier dans l’émission de téléréalité. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation à ce sujet, Rakhi en a finalement parlé.

En parlant à TellyChakkar, l’actrice a déclaré que si elle venait dans la saison à venir, elle voulait que son Nikah ait lieu dans la maison avec la bénédiction de Bigg Boss et Salman Khan.

Rakhi Sawant a déclaré à plusieurs reprises que les parents d’Adil n’étaient pas satisfaits de leur relation. Ainsi, l’actrice a déclaré au portail que seul Salman Khan peut convaincre les parents d’Adil car la superstar est comme un Dieu pour elle, et il fera tout pour son bonheur.

Au cours des 2 dernières saisons, nous avons vu que pour améliorer TRP, les créateurs de Bigg Boss obtiennent Rakhi, et sa présence dans la série a aidé la série. Il sera sûrement intéressant de regarder Rakhi et Adil dans la maison.

Pendant ce temps, Rakhi et Adil profitent actuellement de la grande réponse que leur chanson Tu Mere Dil Me Rahne Ke Layak Nahi. La chanson est sortie il y a quelques jours et a reçu 11 millions de vues sur YouTube.

En parlant de Bigg Boss 16, l’émission de Salman Khan devrait être diffusée en première sur Colors TV le 1er octobre 2022.