Bigg Boss 16: Rajiv Adatia trolls Tina Datta-Shalin Bhanot love angle; dit: “Les deux auraient dû signer une série télévisée à la place”

Les concurrents de Bigg Boss 16 font beaucoup de bruit. La relation entre Tina Datta et Shalin Bhanot est passée sous le scanner et comment. Tina Datta et Shalin Bhanot ont été qualifiées de faux couple par de nombreux téléspectateurs de Bigg Boss. Même les personnes à l’intérieur de la maison ont leur propre opinion sur le couple. Le concurrent de Bigg Boss 15, Rajiv Adatia, a maintenant déclaré que les deux avaient fait de l’émission une série télévisée. Nous avons vu comment Tina Datta discute de la façon dont Sumbul Touqeer est un peu obsédé par Shalin Bhanot. Elle essaie même d’expliquer les sentiments à Sumbul Touqeer en disant que cela se produit à cet âge.

Shalin Bhanot a déclaré que Sumbul Touqeer était le facteur calmant pour lui sur Bigg Boss 16. Il a déclaré qu’il était très protecteur envers elle et vice versa. Dehors, les fans l’ont critiqué pour avoir tenté de concocter un triangle amoureux avec Tina Datta et Sumbul Touqeer en même temps. Les proches de l’actrice d’Imlie ont affirmé qu’elle le voyait comme une figure paternelle. Voici ce que Rajiv Adatia avait à dire à ce sujet…

Shalin et Tina devraient toutes deux signer une série télévisée que BB ! Parce qu’ils transforment BB en série télévisée et ruinent le concept de l’émission ! #bb16 comme SÉRIEUSEMENT ENNUYANT !! Si c’était authentique, ce serait intéressant, mais c’est tellement faux !!!! Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 20 novembre 2022

Gautam ne devrait pas être parti ! C’était un bon joueur ! Je le regarderais plutôt que l’angle Tina et Shalin qui m’ennuie! #bb16 #GautamSinghVig Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 20 novembre 2022

Il les a également critiqués pour avoir poussé le récit selon lequel elle est obsédée par Shalin Bhanot. Rajiv Adatia a déclaré que ces deux-là auraient dû faire comprendre à Sumbul des choses comme des adultes matures. Elle a dit qu’elle venait de sortir de son adolescence et que cela lui causerait un immense traumatisme mental et émotionnel.