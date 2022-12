Bigg Boss 16 : Rajiv Adatia et Dolly Bindra annoncent l’élimination d’Ankit Gupta ; le premier le qualifie de “grande grande honte” [View Tweets]

Bigg Boss 16 colocataires ont voté Ankit Gupta hors de la maison. Salman Khan leur a dit qu’il n’éliminerait personne, mais la décision était laissée aux colocataires. La plupart d’entre eux, à l’exception de Priyanka Chahar Choudhary, ont voté pour Ankit Gupta. Les téléspectateurs de Bigg Boss 16 sont furieux contre la chaîne et les créateurs. Ils pensent que c’est la décision la plus injuste jamais prise. Avant cela, Priyanka Chahar Choudhary a été moquée et humiliée alors qu’ils la faisaient s’asseoir sur le trône. Les célébrités sont également surprises de cette décision. Ankit Gupta semblait prêt pour une place dans le top cinq grâce à ses performances améliorées au cours des deux dernières semaines. Son ami Rajiv Adatia a appelé les créateurs.

Il a dit que c’était une grande honte qu’il ait dû partir de cette manière. Il semble qu’Ankit Gupta et lui soient de bons amis. Jetez un œil aux tweets…

Si Ankit a été expulsé, c’est vraiment dommage !! L’une des plus belles âmes les plus pures de BB cette saison ! Parfois, je souhaite que ceux qui ne se battent pas tout le temps et ne se disputent pas puissent gagner le grand patron ! Parfois, une vraie personne authentique et calme devrait gagner !! #bb16 Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 23 décembre 2022

Triste de voir Ankit partir! Non seulement c’est un ami cher mais je l’aimais dans le Lui dans la maison !! Priyanka est forte et elle le sera encore plus maintenant !! 1 contre tous ! Et celui qui se tient droit réussit toujours ! #bb16 Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 24 décembre 2022

Même Dolly Bindra a appelé les créateurs. Elle a dit qu’il était le gars le plus gentil à l’intérieur de la maison. Les oneliners d’Ankit Gupta ont été très célèbres.

Les fans s’insurgent contre l’élimination par les colocataires. Dans le passé, cela est arrivé à des gens comme Abhinav Shukla et Shehzad Deol. Buzz, c’est qu’Ankit Gupta et Gautam Vig sont finalisés pour le nouveau show de Ravie Dubey et le show de Sargun Mehta dont la promo sera tournée à Chandigarh, Punjab. Ankit Gupta pourrait venir promouvoir l’émission.