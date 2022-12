Bigg Boss 16 : Rajiv Adatia “aime” la nouvelle version d’Abdu Rozik après sa réintégration ; prend un empannage indirect à Sajid Khan

Bigg Boss 16 est dans tous les esprits. Les fans inconditionnels de la série et ses concurrents ne discutent du jeu que sur les réseaux sociaux. La 16e saison semble être un succès car il y a un grand buzz autour de tous les concurrents comme Abdu Rozik, Ankit Gupta, Priyanka Chahar Choudhary, Sajid Khan, Tina Datta, Shiv Thakare et plus encore. Le chanteur, musicien, blogueur et boxeur tadjik Abdu Rozik est le favori de tous. Il y a quelques jours, Abdu a quitté la maison pour un autre engagement professionnel. Au cours de ce Weekend Ka Vaar, il a marqué sa rentrée. Bien sûr, il est nouveau et renouvelle Abdu que les fans ont l’occasion de voir. Rajiv Adatia est heureux de voir cette nouvelle facette d’Abdu.

Rajiv Adatia aime le nouvel Abdu

S’adressant à Twitter, Rajiv Adatia a déclaré qu’il aimait la façon dont Abdu Rozik se comportait maintenant à l’intérieur de la maison. Il a également semblé s’en prendre indirectement à Sajid Khan en déclarant qu’Abdu a finalement appris qui est son “véritable ami” et qui “l’utilise” à l’intérieur de la maison. Depuis qu’Abdu est rentré dans la maison, il a apparemment gardé ses distances avec Sajid Khan et Nimrit Kaur Ahluwalia. Sajid a même dit qu’il était un peu froid avec lui quand il est entré. Avant de quitter la maison, il y a eu un grand débat sur les réseaux sociaux sur la façon dont Abdu était traité à l’intérieur de la maison et le nom de Sajid était impliqué. Les fans étaient furieux quand “I love Tatti” a été écrit sur le dos d’Abdu lors de l’élimination de Nimrit Kaur Ahluwalia.

Découvrez le tweet de Rajiv Adatia ci-dessous :

Je suis si heureux de la façon dont Abdu se comporte comme il le fait dans la maison depuis son retour ! Cette nouvelle version me plait !!! Il a découvert qui est son véritable ami et qui l’utilise juste #bb16 Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 26 décembre 2022

Dans le passé, Rajiv Adatia avait déclaré qu’Abdu Rozik devait se couper de Sajid Khan et plutôt se lier d’amitié avec Ankit Gupta.