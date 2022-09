Bigg Boss 16 : Raj Kundra publie un tweet énigmatique sur la façon dont “la vérité sera bientôt révélée” ; sera-ce dans l’émission de Salman Khan ?

Alors que la date de lancement de Bigg Boss 16 de Salman Khan approche, il y a d’énormes spéculations sur qui seront les concurrents. Aujourd’hui, Raj Kundra a publié un tweet énigmatique sur la façon dont toute la vérité sera bientôt révélée. Le jour marque un an depuis qu’il est sorti de la prison Arthur de Mumbai. Il avait été arrêté pour avoir dirigé un racket de production de films pornographiques à Mumbai. Raj Kundra et Shilpa Shetty ont soutenu qu’ils faisaient des films érotiques, et que ce n’était pas du porno hard comme on le prétendait. Raj Kundra a tweeté : “Un an aujourd’hui libéré de #ArthurRoad C’est une question de temps. La justice sera rendue ! La vérité sera bientôt dévoilée ! Merci mes amis et un plus grand merci aux trolleurs, vous me rendez plus fort #enquête #mot #trolleurs #mediatrial.”

Un an aujourd’hui publié à partir de #ArthurRoad C’est une question de temps Justice sera rendue ! La vérité sera bientôt dévoilée ! Merci les sympathisants et un plus grand merci aux trolleurs vous me rendez plus fort ? #demande #mot #mediatrial #trolleurs pic.twitter.com/KVSpJoNAKo Raj Kundra (@TheRajKundra) 21 septembre 2022

Raj Kundra a été immensément trollé après avoir passé quelques mois en prison après son arrestation par la Mumbai Crime Branch. Il n’a pas beaucoup parlé car il espère que la loi suivra son cours et lui rendra la justice qu’il mérite. Il a été immensément trollé pour le masque que l’on peut voir sur lui lorsqu’il est dans les espaces publics. Il est maintenant appelé #Maskman Raj pour ne pas avoir montré son visage aux papas et aux médias. On dirait qu’il est prêt à enlever ce masque bientôt.

Mais aujourd’hui, il a fait un retour sur Twitter. Voyons s’il fait bien Bigg Boss 16 de Salman Khan. La superstar est assez proche des soeurs Shetty, Shamita Shetty et Shilpa Shetty. On a vu la jolie interaction entre Sunanda Shetty et lui lors de Bigg Boss 15. Si Raj Kundra est de la série, la curiosité du grand public sera en effet piquée !