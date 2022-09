Bigg Boss 16 : Raj Kundra en pourparlers avec les créateurs ; facturer ce montant énorme pour montrer son VRAI côté au monde ? [Exclusive]

Raj Kundra est l’une des célébrités qui Grand Patron 16 les fabricants sont à la poursuite. Shilpa Shetty“Le mari de l’entrepreneur a été arrêté l’année dernière par la Mumbai Crime Branch. Il a été accusé d’avoir dirigé un racket de films pornographiques. Raj Kundra a passé quelques mois dans la prison d’Arthur Road à Mumbai. Depuis, il fait profil bas. Dernièrement, il a fait un retour sur Twitter. Aujourd’hui, il a publié un tweet plutôt énigmatique, où il a marqué son premier anniversaire d’être libéré de la prison d’Arthur Road et comment la vérité serait bientôt révélée. Découvrez-le ci-dessous :

Un an aujourd’hui publié à partir de #ArthurRoad C’est une question de temps Justice sera rendue ! La vérité sera bientôt dévoilée ! Merci les sympathisants et un plus grand merci aux trolleurs vous me rendez plus fort ? #demande #mot #mediatrial #trolleurs pic.twitter.com/KVSpJoNAKo Raj Kundra (@TheRajKundra) 21 septembre 2022

Raj kKundra exige un montant insensé pour Bigg Boss 16 ?

Une source nous a dit: “Raj Kundra est en pourparlers avec les fabricants. Il a demandé Rs 30 crores pour toute la saison. C’est une somme énorme. Il a fixé un minimum de Rs 20 crores comme honoraires. De plus, il veut avoir une longue manche dans l’émission.” Maintenant, vient le plus intéressant. La source nous a dit que Raj Kundra a dit aux fabricants de faire don de ses honoraires à une ONG. Il ne souhaite pas prendre d’argent pour le spectacle. Shilpa Shetty et lui ont tous deux suffisamment d’actifs. Eh bien, s’il le fait effectivement, Bigg Boss 16 pourrait changer son image de manière positive.

Raj Kundra aspire à révéler la vérité sur Bigg Boss 16

La source a déclaré que Raj Kundra avait été injustement suivi après le scandale du porno. Ce qui est désolant, c’est que les gens traînent aussi ses proches… S’il reprend effectivement le spectacle ce serait pour montrer l’envers de sa personnalité. Dans le passé, Shilpa Shetty et Shamita Shetty ont fait Bigg Boss. Elle a fait Big Brother au Royaume-Uni et a ensuite rencontré Raj Kundra. Il reste à voir si les fabricants sont prêts à débourser des frais aussi élevés pour l’entrepreneur.