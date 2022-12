Bigg Boss 16 : Rahul Vaidya qualifie la réaction de Priyanka Chahar Choudhary à l'éviction d'Ankit Gupta de "exagérée" ; dit, 'jaate jaate aussi elle se moquait...'

Grand Patron 16 a connu très peu d’éliminations. Même si cela fait presque trois mois maintenant, presque aucun candidat n’a été invité à quitter la maison. Tina Datta et Sreejita De qui avaient été expulsées sont rentrées dans la maison. Lors du dernier Weekend Ka Vaar, c’était Ankit Gupta à qui on a montré la porte. On lui a demandé de partir après que les concurrents aient décidé qu’il avait le moins contribué au jeu. Les fans le qualifient d’injuste et de choquant car il n’a pas été expulsé en raison de moins de votes. Il était prévu que Priyanka Chahar Choudhary serait brisée et comment l’expulsion d’Ankit et bien, elle l’était. Rahul Vaidya a quelque chose à dire à ce sujet.

Entertainment News: Rahul Vaidya a CECI à dire sur Priyanka Chahar Choudhary, Tina Datta et d’autres

Rahul, qui a fait partie de Bigg Boss dans le passé, a tweeté que la réaction de Priyanka à l’expulsion d’Ankit Gupta était vraiment exagérée. Il a déclaré qu’il devait avancer rapidement tout en regardant et elle l’a même nargué pendant qu’il partait. Rahul Vaidya a également tweeté à propos du soi-disant “mandali” et a mentionné que pour la première fois dans l’histoire de Bigg Boss, quelques personnes ont survécu en jouant dans un groupe et qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour briser le peloton. Rahul Vaidya a également écrit que l’existence de Tina Datta dans Bigg Boss 16 n’est que pour narguer Shalin Bhanot.

Découvrez ses tweets ci-dessous :

La réaction de Priyanka pendant le départ d’Ankit était tellement exagérée! J’ai littéralement dû avancer 10-10 secondes. Et jaate jaate aussi elle se moquait d’Ankit ?? hadh hai ? RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 25 décembre 2022

La seule contribution de Tina à cette saison est de dire du mal de Shalin ! C’est ça !!! Elle n’a rien d’autre à offrir Shalin n’aurait vraiment pas dû appuyer sur le buzzer ! RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 25 décembre 2022

Je n’ai pas vu l’épisode d’aujourd’hui et aucune autre saison de Big Boss, pas même ma propre saison, mais dites-moi les gars, ce n’est pas la première fois dans l’histoire de Big Boss qu’il y a un groupe qui joue ensemble et cela aussi depuis si longtemps et rien de concret n’a été fait pour les diviser !? ? RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 25 décembre 2022

Êtes-vous d’accord avec Rahul Vaidya ? Eh bien, l’expulsion d’Ankit Gupta était définitivement dramatique. Priyanka Chahar Choudhary a pleuré et pleuré.