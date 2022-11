Bigg Boss 16 : Rahul Vaidya pense que MC Stan et Shiv Thakare devraient être expulsés ; qualifie Sumbul Touqeer de “joker” après son explosion

Les fans de Bigg Boss 16 ont vu le pire combat entre MC Stan et Shalin Bhanot. Cela s’est produit hier soir, après que MC Stan et Shalin Bhanot se soient maltraités à cause de l’entorse au pied de Tina Datta. Elle a eu une entorse et Shalin Bhanot s’est précipité pour s’occuper d’elle. MC Stan a dit qu’il valait mieux que le médecin la voie. Cela a conduit à une volée d’abus entre les deux hommes, et ils ont fini par se lancer dans une bagarre physique. Shiv Thakare a retenu Shalin Bhanot en le frappant littéralement au visage. D’autre part, c’était Gautam Vig, Nimrit Kaur Ahluwalia et d’autres qui contrôlaient MC Stan.

Au milieu de tout cela, Sumbul Touqeer Khan a eu une sorte d’explosion. Elle a attrapé Shalin Bhanot et l’a serré dans ses bras. Il n’arrêtait pas de lui dire qu’il ne deviendrait pas violent, mais il semblait qu’elle ne lui faisait pas confiance. Sumbul Touqeer Khan s’est mis à pleurer et l’a serré dans ses bras sans arrêt. Les concurrents de l’année précédente comme Gauahar Khan et Rahul Vaidya ont appelé MC Stan, Shiv Thakare et Shalin Bhanot.

MC stan et shiv avaient très tort aujourd’hui et les deux sont devenus physiques sur shalin ! Les deux devraient être jetés parce que c’est Stan qui a abusé le premier et a chargé Shalin et Shiv Scratched Shalin’s Face qui était de très mauvais goût et est absolument inacceptable!#BiggBoss16 RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 17 novembre 2022

Je suis fermement contre les abus de Maa Behen ! Jitni gaali deni hai concurrent ko do, usko jo kehna hai kaho, pas à sa maa behen ou à sa famille qui ne font même pas partie du spectacle ! #mauvais goût #BiggBoss16 RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 17 novembre 2022

Shiv a littéralement tenu le visage de Shalins et l’a repoussé, près de son cou. Alors ne devrait pas shiv s’expulser ?????? #intimidateur ! Shalin n’a rien fait de mal, il a été maltraité inutilement par mcstan. Son langage est tellement mauvais. Malade tout ce groupe est plein d’intimidateurs ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 17 novembre 2022

En fait, beaucoup de gens pensent que MC Stan et Shiv Thakare devraient être appelés par Salman Khan. Les fans de MC Stan disent que Shalin Bhanot a abusé de ses parents et de son éducation, ce qui a conduit à l’effondrement.