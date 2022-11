Bigg Boss 16 : Rahul Vaidya estime qu’Ankit Gupta n’est que l’avocat de la défense de Priyanka Chahar Choudhary ; appelle la diatribe de Tina Datta Bhayankar [View Tweets]

Bigg Boss 16 fait beaucoup de nouvelles. Cette saison a attiré tout le monde. Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta font parler d’eux à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Alors que Priyanka Chahar Choudhary est beaucoup vue tout au long de la série et à chaque épisode, Ankit Gupta est beaucoup plus silencieux. Le jeune homme a reçu au moins quatre à cinq avertissements des fabricants, Salman Khan et Shekhar Suman, pour qu’il se prononce davantage sur les questions relatives à la maison. Ankit Gupta qui est introverti et une sorte de roi insouciant ne réagit guère. Jusqu’à présent, il ne s’est tenu aux côtés de Priyanka Chahar Choudhary que lorsqu’elle a été prise pour cible par d’autres.

Alors que les gens trouvent Ankit Gupta beau et plein d’esprit quand il a ses doublures, sa participation globale n’a pas impressionné les téléspectateurs neutres. Même Abdu Rozik a été plus impliqué dans les affaires de la maison malgré la barrière de la langue. Rahul Vaidya a déclaré qu’il aimait Ankit Gupta en tant que personne, mais son jeu n’a rien d’extraordinaire.

C’est un bon garçon mais le fait est inka khudka mudda ek bhi nahi hai .. il se comporte juste comme l’avocat de la défense de Priyanka, c’est tout. Rien de plus pour lui ! Triste. Les grands patrons/fabricants lui ont donné trop d’indices, mais je pense qu’il n’est tout simplement pas un matériau de grand patron. #BigBoss16 pic.twitter.com/N7nBHdn6JI RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 15 novembre 2022

Hier, nous avons également vu un énorme coup de gueule de Tina Datta sur Shalin Bhanot. Il lui a dit quelque chose sur le fait d’être conscient de son image et elle a dit qu’elle était une fille responsable. Tina Datta lui a dit qu’elle était une adulte mûre et qu’il n’avait pas besoin de la conseiller. La conversation a duré un peu dans le jardin.

Madame est baar bhayankar paka rahi hain .. ? #BigBoss16 pic.twitter.com/pRFsyHeuFJ RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 15 novembre 2022

Ankit Gupta était le dernier concurrent à être confirmé pour le spectacle. L’acteur d’Udaariyaan a accepté au dernier moment. Il nous avait dit qu’il n’avait pas de jeu prévu pour l’émission. Il semble qu’il n’avait pas regardé les saisons précédentes. Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ont un énorme fandom à l’extérieur, ce qui est l’une des clés du succès dans Bigg Boss.