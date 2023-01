Bigg Boss 16: Rahul Vaidya dit Archana Gautam, ‘bahu kaamal ki banegi’ pour avoir fait ‘Seva’ la mère de Shiv Thakare

Bigg Boss 16 : Rahul Vaidya a été un fervent adepte de la série et il fait à maintes reprises des commentaires hilarants sur les candidats. Mais il y a des moments où elle a aussi vivement dénoncé les rentrants et les créateurs pour leur parti pris. Annoncez maintenant que ce dernier tweet de l’ancien concurrent de Bigg Boss 14 attire beaucoup de monde. Dans son dernier tweet, il a mentionné Archana Gautam et a déclaré qu’elle deviendrait la belle-fille parfaite après l’avoir vue s’occuper de la mère de Shiv Thakare, qui était le membre le plus âgé de la famille dans la maison des autres candidats. Ce tweet de Rahul Vaidya est devenu VIRAL.

Baki jo bhi ho .. Archana bahu kamaal ki banegi .. bharpur seva bhav waali .. RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 9 janvier 2023

Les téléspectateurs de l’émission sont d’accord avec Rahul Vaidya et ont également félicité Aai de Shuv pour avoir si bien rencontré Archana Gautam et ils prétendent même qu’ils sont amoureux du lien entre Archana et Shuv ces derniers temps.

Archana Gautam a été l’un des candidats les moins fiables de la série. Elle s’est battue avec presque tout le monde dans la série, mais lentement, elle a changé de comportement. Alors que l’entrée de son frère dans la série est également appréciée des fans et qu’ils le qualifient d’encore plus divertissant qu’elle. Bigg Boss s’en prend à Archana pour avoir dit que son frère l’a mise sous les feux de la rampe et nous ne pouvons pas être plus d’accord. L’épisode familial a suscité beaucoup d’intérêt pour la série et il sera maintenant intéressant si les concurrents de la série changent leur plan de match après avoir obtenu des informations de leur famille, en particulier Nimrit Kaur Ahluwalia.