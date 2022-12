Bigg Boss 16 : Rahul Vaidya critiqué par les fans d’Abdu Rozik pour avoir défendu Mandali dans une affaire d’intimidation ; Urvashi Dholakia appelle le groupe

Les fans d’Abdu Rozik et certains publics neutres sont contrariés qu’il ait été obligé de danser torse nu pour l’anniversaire de Nimrit Kaur Ahluwalia. Comme nous le savons, Sajid Khan lui a dit de simplement danser en portant son maillot de bain. Il a écrit HBD Nimrit sur sa poitrine, et le reste a écrit I Love Tatti (I Love Shit) sur son dos avec du brillant à lèvres. Abdu Rozik ne connaissait pas la signification de Tattti et a légèrement protesté quand ils lui ont dit la signification. De nombreux fans étaient bouleversés et ont déclaré que la scène leur rappelait les ragots à l’université. Ils ont dit que Mandali ne traitait pas Abdu Rozik avec respect et l’utilisait pour se divertir. Ces derniers temps, il y a très peu de Shiv Thakare et lui aussi en direct.

Rahul Vaidya a tweeté que les gens faisaient inutilement un problème dans l’Abdu Rozik. Il a dit que ce qui s’était passé avait été fait pour s’amuser. Il a tweeté qu’Abdu Rozik obtient un maximum de laad et de pyaar du mandali. Hier, Sajid Khan a mis les fesses d’Abdu Rozik. Les fans n’aimaient pas ça aussi en disant que ça dépassait les limites. Voici comment les fans ont réagi à ce tweet…

Un journaliste de HT a appelé en ce moment et m’a demandé mes commentaires sur l’écriture de Sajid Nimrit sur le dos d’Abdu. Les gars, ce sont tous des amis épais et il y a assez d’amour entre eux pour plaisanter les uns avec les autres. Tous les gens libres sur Twitter créent un problème à partir de rien !!! #Détendez-vous #froideur RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 13 décembre 2022

Un intimidateur justifiant d’autres intimidateurs Le Khabri (@TheKhabriTweets) 13 décembre 2022

Kitne ache friends hain yeh sab kal ki episode mei Sajid aur Nimrit k issue ko dekh k pata chal gya hai. Ils utilisent juste Abdu comme accessoire, ce qu’ils ont fait avec Abdu le jour de la surprise de Nimrit était pathétique, il ne connaissait même pas le sens de ce mot. (@RamshaPakistani) 13 décembre 2022

Rahul n’attends pas ça de toi, ils se moquent de lui à la télévision nationale snigdha (@ snigdha5522) 13 décembre 2022

Urvashi Dholakia avait également critiqué mandali pour ce qu’ils avaient fait avec Abdu Rozik le jour de l’anniversaire de Nimrit Kaur Ahluwalia. Elle a dit que ce n’était pas nécessaire et de mauvais goût.

PAS COOL ! Abdu ne le mérite pas ! Mais pensez-y les gars..si le mandli s’est réuni et a écrit ceci sur le dos d’Abdu comme un “cadeau” pour Nimrit, alors est-ce ce qu’ils pensent d’elle ?? ?Suis-je le seul à penser ainsi ?? @CouleursTV @justvoot @VootSelect #BiggBoss16 pic.twitter.com/4G97jiVYu9 Urvashi Dholakia (@Urvashi9) 12 décembre 2022

Voyons maintenant si Salman Khan soulève cette question dans le prochain Weekend Ka Vaar. La superstar a un coin doux pour Abdu Rozik. Il fait partie du film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.