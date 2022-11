Bigg Boss 16 : Quand Ankit Gupta a présenté GF Shanaya Khan comme sa spéciale ; voici pourquoi il aurait été kaput

Les fans de Bigg Boss 16 adorent Ankit Gupta dans la série. Sa chimie avec Priyanka Chahar Choudhary est adorée de tous. Il apparaît également comme une personne authentique, courtoise et digne. Le statut de la relation d’Ankit Gupta avec Priyanka Chahar Choudhary est également discuté par les colocataires. Ils ont expliqué qu’il n’était apparemment pas prêt à s’engager. Il semble que dans le passé, il était dans une relation très sérieuse, et la fille l’a quitté soudainement. Cela aurait causé une immense douleur émotionnelle à Ankit Gupta et il a des problèmes de confiance. Les fans pensent qu’ils pourraient faire référence à une certaine Shanaya Khan.

Dans le passé, quand Ankit Gupta faisait partie de l’émission Sadda Haq, il a fièrement présenté Shanaya Khan comme sa spéciale. Il a dit qu’ils étaient amis depuis deux ans et qu’ils se fréquentaient depuis un an. Dans la vidéo, nous pouvons voir qu’il ressemble à une personne très joviale. Maintenant, beaucoup le trouvent un peu calme et peu démonstratif.

Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ont affirmé qu’ils étaient de bons amis. Elle a été constamment derrière lui, le harcelant pour améliorer son jeu à l’intérieur de la maison. Salman Khan a déclaré à Ankit Gupta qu’il n’arrêtait pas le récit selon lequel Priyanka Chahar Choudhary domine et contrôle, ce qui nuit à son jeu. Il leur a conseillé de jouer seuls sur Bigg Boss 16.

Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ont laissé les fans fascinés par leur jeu à Udaariyaan. Le fandom PriyAnkit est énorme. Ils ont un immense soutien sur les réseaux sociaux. Cette fois, Ankit Gupta a été nommé. L’acteur a fait un certain nombre d’émissions de télévision dans le passé, mais Udaariyaan a élevé sa popularité à un autre niveau. Priyanka Chahar Choudhary a également obtenu le statut de star après cette émission. Voyons ce qui arrivera à Ankit Gupta dans la semaine à venir.