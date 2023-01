Bigg Boss 16 Promo: Sumbul Touqeer Khan obtient tout SAVAGE en nommant Priyanka Chahar Choudhary; les fans disent que “personne ne remue les nominations comme elle le fait” [VIEW TWEETS]

Grand Patron 16 devient intéressant de jour en jour. Les concurrents s’assurent de faire de leur mieux et de tout donner au jeu. Les huit meilleurs concurrents de l’émission sont Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot, Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan, Sumbul Touqeer Khanet Archana Gautam. Eh bien, les nominations sont là et la dernière promo donne un aperçu de la tâche dramatique qui s’est déroulée à l’intérieur de la maison. Les internautes sont assez impressionnés par l’avatar sauvage de Sumbul Touqeer Khan.

Entertainment News: Sumbul Touqeer Khan libère son avatar sauvage

Dans la dernière promo, nous voyons Sumbul Touqeer Khan nommer Priyanka Chahar Choudhary pour l’élimination. La star d’Imlie dit que l’actrice d’Udaariyaan soutient la vérité selon sa convenance. Elle dit aussi qu’il ne faut pas assimiler les larmes de quelqu’un à de la faiblesse. Priyanka devient furieuse et demande à Sumbul de ne pas donner de dialogues filmés. Sumbul devient sauvage et dramatique et s’allonge sur le sol. MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Shiv Thakare ne pouvaient s’empêcher de rire.

Tous les fans de Sumbul Touqeer Khan sont assez impressionnés par son avatar dramatique. Beaucoup disent qu’elle a fait de très bons progrès et qu’elle mérite d’être dans le match.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Découvrez les tweets ci-dessous :

Personne ne remue les nominations comme ma fille le fait ??????#SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/xObLJNrAf4 ? ~ (@SanjKiDuniya) 24 janvier 2023

Sumbul ?????? regarde nimrit, stan et shiv ? ‘commodité ke hisaab se sacchai ki murat’ ??? J’adore ce sumbul, ma drama queen !!#SumbulTouqeerKhan #BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/OdKjJEAzDt Kavishka (@TalksKavi) 24 janvier 2023

Vous la narguez et l’intimidez à propos de ses larmes ou elle donne des dialogues filmés …. elle vous donnera un DRAME !!! Demandez et vous recevrez !!!! Yeh chori badi Drama Queen hain ???#SumbulTouqeerKhan#BB16 #BiggBoss16#SumbulTouqeer pic.twitter.com/VeFRkeNUTH Preeti R (@_reginaphalenge) 24 janvier 2023

Pensez-vous que Sumbul Touqeer Khan appartient au top 3 ? VOTEZ ICI.