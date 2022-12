Bigg Boss 16 Promo : Sumbul Touqeer Khan cherche à se venger de Shalin Bhanot ; ce dernier ajoute du drame et dit: “Mon ami me manque”

Grand Patron 16 est tout tordu. Les amis se transforment en ennemis en un rien de temps. Bien qu’il y ait peu de candidats qui ont à cœur les amitiés, en fin de compte, c’est un jeu. Une amitié dont on a le plus parlé est celle de Sumbul Toukir Khan et Shalin Bhanot. Ils ont commencé comme amis, mais plus tard, Sumbul a été qualifié d’obsédé par Shalin Bhanot. Le père de l’actrice d’Imlie s’est également impliqué et leur équation est devenue désordonnée. Maintenant, Shalin et Sumbul sont définitivement à deux pôles opposés. Dans la récente promo, on peut voir Sumbul et Shalin discuter de leur amitié lors de la tâche de nomination.

Entertainment News : C’est l’heure de la vengeance dans Bigg Boss 16

Pour cette semaine, Sumbul Touqeer Khan a reçu le pouvoir de nommer quelqu’un. Elle a choisi de se venger de Shalin Bhanot. La semaine dernière, il a fait ça pour elle. Elle dit que Shalin reste dans le passé et que s’il dégrade quelqu’un au bon moment, il goûtera à sa propre médecine. Eh bien, il l’a fait ! Plus tard, Shalin Bhanot dit qu’il y a quelques semaines, quelqu’un l’a gravement blessé et que son ami lui manque. Il semble parler de Sumbul Touqeer Khan.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

D’après la promo, il semble qu’Archana Gautam nomme Tina Datta en déclarant qu’elle essaie d’être dans le jeu simplement en utilisant la technique de «l’angle d’amour». Elle semble également viser Soundarya Sharma. Ankit Gupta est actuellement le capitaine de la maison et il semble avoir obtenu le pouvoir de sauver quelqu’un. On ne sait pas qui il sauve.