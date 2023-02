Bigg Boss 16 Promo : Shiv Thakare et Abdu Rozik se réunissent ; les fans disent: “Plein d’émotions et d’amour” [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 verront la réunion de Shiv Thakare et Abdu Rozik. Les deux candidats ont été le cœur et l’âme de l’émission en ce qui concerne l’amitié. Demain, tous les membres du Mandali se réuniront. Ils portent des vestes Haq Se Mandali et les fans ne peuvent pas contrôler leur excitation. Abdu Rozik fait partie de la grande finale. Les fans sont allés voir comment il s’est précipité dans les bras de son meilleur ami Shiv Thakare. Les deux ont donné aux fans certains des moments les plus joyeux de la série. Shiv Thakare l’a porté dans ses bras et plus tard il est allé voir MC Stan.

Buzz est qu’il va danser avec Salman Khan sur scène. Nous savons qu’il aime Chota Bhaijaan. Tous deux font partie du film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Abdu Rozik a voyagé partout dans le monde. C’est ainsi que les fans ont réagi à la plus belle promo de Shiv Thakare et Abdu Rozik réunis à nouveau. Jetez un œil aux tweets…

La meilleure chose sur Internet en ce moment. Les gens ont regardé #bajrangibhaijaan mais #ShiBdu les fans l’ont vécu. #ShivThakare #AbduRozik https://t.co/10C63KzKOG Carlin pour la vie (@TejranPug4Life) 11 février 2023

Il suffit de regarder les gens autour d’eux à quel point ils ont l’air heureux rien qu’en regardant ces 2 #ShiBdu a été le meilleur navire de n’importe quelle saison de #BiggBoss16 #ShivThakare #AbduRozik @ShivThakare9 @Abdurozikartist https://t.co/10C63KzKOG Carlin pour la vie (@TejranPug4Life) 11 février 2023

Chapeau kya dosti nibhai hai #AbduRozik ne Salam ? usko #ShivThakareForTheWin Suman Mishra#ShivThakareForWin (@SumanMi37805609) 11 février 2023

Yaaaar Rulaa diyaa innlogo be??? Bonne chance à nos garçons mandali Trophée Leke aana hai#MCStan #ShivThakare#NimritKaurAlhuwalia J’ai hâte de vous revoir après 6 jours d’attente#SumbulTouqeerKhan en attendant la danse Sum?#AbduRozik après vraiment longtemps?#BiggBoss16 https://t.co/RJzPF5TtYB Sumaiya Murad (@sumaiya_murad_9) 11 février 2023

Bigg Boss 16 a été une saison super réussie. Abdu Rozik a dit à tous ses fans de voter pour Shiv Thakare. Une fois dehors, il a fait sa part pour promouvoir le Pathaan de Shah Rukh Khan. Il s’est également rendu au domicile de Farah Khan.