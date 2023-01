Bigg Boss 16 Promo: Shiv Thakare devient furieux contre Nimrit Kaur Ahluwalia alors que les candidats choisissent un nom pour l’élimination? Soundarya Sharma en difficulté [WATCH]

L’émission de télé-réalité Grand Patron 16 se rapproche peu à peu de sa finale. D’ici le 12 février, les fans apprendront à connaître le gagnant de l’émission. Les éliminations battent désormais leur plein. La semaine dernière, Sreejita De, Sajid Khan et Abdu Rozik est sorti de la maison. Encore une fois, le week-end est là et l’un des candidats sortira de la maison. Dans la nouvelle promo de l’émission, Salman Khan parle de l’élimination et déclare que les candidats doivent choisir un colocataire pour la même chose.

L’animateur Salman Khan dit que cette semaine, les candidats doivent choisir entre eux de sortir de la maison. Tous sont confus. Les noms de Tina Datta, Shalin Bhanot, Soundarya Sharma peuvent être entendus. Archana Gautam pleure en disant que Soundarya fait les tâches et tout. Nimrit Kaur Ahluwalia dit qu’elle ne peut pas prendre son nom. Et puis nous voyons Shiv Thakare enlever sa veste et la claquer sur le lit avec colère. Maintenant, on ne sait pas s’il se bat avec Nimrit Kaur Ahluwalia ou non, mais la promo le suggère.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Selon plusieurs rapports, c’est Soundarya Sharma qui a été expulsée de Bigg Boss 16 cette semaine. Elle était parmi les concurrents les plus forts et a toujours partagé ses opinions. Elle s’est avérée être la meilleure amie d’Archana Gautam. Soundarya Sharma est également restée dans l’actualité en raison de sa relation avec Gautam Gulati. Attendons et regardons ce qui se passe pendant le Weekend Ka Vaar.