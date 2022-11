Bigg Boss 16 Promo: Shalin Bhanot, Tina Datta se disputent pour savoir qui a l’air le plus stupide dans la série; L’apparition de Nimrit Kaur Ahluwalia fait rire les fans

Les créateurs de Bigg Boss 16 avaient travaillé dur sur l’angle de la romance naissante de Shalin Bhanot et Tina Datta. Mais cela semble plus facile à dire qu’à faire. Tina Datta n’est clairement pas en phase avec Shalin Bhanot. De plus, l’acteur est devenu la risée de la saison avec sa diatribe de poulet constante. Il est trollé sur les réseaux sociaux. Un Salman Khan fatigué lui a dit que le public s’ennuyait de son drame quotidien sur la nourriture. Dans la nouvelle promo, Shalin Bhanot, Tina Datta et Sumbul Touqeer sont assis ensemble. Ils discutent de quelque chose et Shalin Bhanot dit à Tina Datta qu’il est en colère contre elle.

Shalin aur Tina mein phir hui kisi baat ko lekar kahasuni, kya Inn dono ke beech aayi yeh daraar tod degi inka rishta ? Dekhiye #BiggBoss16 Lun-ven raat 10 baje ou sam-dim raat 9.30 baje, sirf #Couleurs par. À tout moment sur @justvoot#BB16 #Le chef@beingsalmankhan pic.twitter.com/CulDsT3cJs BiggBoss (@BiggBoss) 17 novembre 2022

Le combat s’intensifie et Tina dit à Shalin qu’il a l’air très stupide dans la série. Il dit que la même chose s’applique à elle aussi. Elle dit qu’elle va bien s’ils décident de mettre fin à leur amitié. Hier soir, Tina Datta demandait à Sajid Khan ce qu’il ressentait pour Shalin Bhanot. Il a dit qu’il était sûr qu’il ne ferait pas de mal à Tina Datta s’il ne pouvait pas la rendre heureuse. Mais les fans sont bouleversés par la réaction de Nimrit Kaur Ahluwalia dans la promo. Regarde…

Nimmo aunty être comme 🙂 pdosiyo ke yahan kuch toh ho raha hai ???? manat ??? (@mannat997) 17 novembre 2022

Nimo tante kaise Dekh rhi ??? Priyankit ? (@AnkiikiPari) 17 novembre 2022

Nous verrons comment les colocataires décident de punir Archana Gautam. Elle refuse de faire le ménage ce qui rend Sajid Khan furieux. Ils ont mis tous ses vêtements en prison. Archana Gautam s’est battu avec Sajid Khan au sujet de la ration.