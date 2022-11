Bigg Boss 16 PROMO : Shalin Bhanot perd son sang-froid alors que Bigg Boss refuse de donner plus de poulet ; les internautes traînent encore une fois l’ex-femme Dalljiet Kaur

Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot attire à nouveau l’attention dans les derniers épisodes et promos alors qu’il poursuit sa demande d’avoir du poulet tous les jours pour sa protéine. D’abord, il y a eu une énorme bagarre avec Priyanka Chahar Choudhary et maintenant il s’est livré à une dispute avec Bigg Bods lui-même après avoir refusé de lui fournir du poulet tous les jours. Cela laisse Shalin furieux de colère et il répond à Bigg Boss. On se demande si ce panga de Shalin atteindra un autre niveau dans Weekend Ka Vaar.

Regardez la vidéo de Shalin Bhanot se disputant avec Bigg Boss après qu’il ait refusé de lui donner du poulet

Alors que ce comportement de Shalin n’a pas été accepté par de nombreux détenus dans la maison. Ce n’était que Tina Datta qui le soutenait tandis que Arabian Gautam avait un point très valable qui n’était pas au courant que vous ne recevez pas de nourriture dans la maison de Bigg Boss et c’est l’erreur de Bigg Boss de l’emmener dans le spectacle car il y avait beaucoup de Les acteurs de la télévision à l’extérieur ont la chance de faire partie du spectacle.

Les internautes ont également fortement critiqué Shalin pour sa demande de poulet et son comportement agressif. Ils affirment qu’il essaie de devenir Sidharth Shukla dans la série qui n’a jamais craint personne mais a même oublié qu’il respectait Bigg Boss et ne lui a jamais manqué de respect. Alors que certains l’ont repris et ont dit se demander comment l’ex-femme Daljiet Kaur a toléré l’homme comme lui qui est si insensible. Un utilisateur a écrit : « Batmiz, je ne peux pas imaginer comment sa femme vit avec lui une raison d’impatience très insensible à l’homme étant toujours sous-estimé l’acteur Shalin ». Un autre utilisateur a commenté : « Ye Sid ki trh bnne ki koshish kr rha he….me kisi se drta nhi hu ye btana chahta he…..or itna bhi chicken ni kha skta koi insan roj roj…. protein sirf chicken se hi nhi milta he ou bhi chize he”. Shalin va-t-il trop loin avec cette demande de poulet ?