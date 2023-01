Bigg Boss 16 Promo: Shalin Bhanot CLARIFIE Sumbul Touqeer Khan n’avait aucun sentiment pour lui; BLAMES Tina Datta et dit: ‘Tumhari jalti hai’ [WATCH]

Les concurrents de la maison Bigg Boss 16 deviennent maintenant anxieux à l’approche de la finale. Les équations de la série ont connu des changements majeurs et maintenant tout le monde joue à ses jeux individuels. Le lien entre Tina Datta et Shalin Bhanot a connu un grand changement. Ils ont commencé comme amis et il est vite apparu qu’il y avait quelque chose de plus que de l’amitié entre les deux. Cependant, bientôt leur équation a également changé. Maintenant, ils ont des ennemis à l’intérieur de la maison. Dans le prochain épisode, nous verrons un combat massif entre Shalin Bhanot et Tina Datta.

Entertainment News: Tina Datta et Shalin Bhanot se battent massivement

Dans la nouvelle promo de Bigg Boss 16, nous Shalin Bhanot et Tina Datta hurlons à tue-tête. Cela commence avec Shalin déclarant que Nimrit Kaur Ahluwalia continue avec son poste de capitaine. Priyanka Chahar Choudhary et Tina Datta le ciblent et l’appellent “dogla”. Priyanka mentionne qu’il était celui qui complotait contre la capitainerie de Nimrit et prend maintenant son parti. Tina Datta lui en veut aussi. Shalin Bhanot perd son sang-froid et dit des choses méchantes à Tina. Il dit que Tina se lie avec les hommes de la maison et remet en question son caractère. Tina devient furieuse et déclare qu’il ne se souciait pas de la dignité de sa femme. Tous deux sont en guerre.

Shalin Bhanot traîne également dans Sumbul Touqeer Khan. Il dit que lorsqu’il était ami avec elle, c’était Tina Datta qui n’arrêtait pas de dire que la star d’Imlie avait des sentiments pour lui. Shalin précise qu’il n’y avait rien et blâme tout sur Tina Datta. Shiv Thakare essaie d’apaiser Shalin tandis que Priyanka essaie d’apaiser Tina.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Quel sera le résultat du combat massif de Tina Datta et Shalin Bhanot ?