Bigg Boss 16 PROMO : Sajid Khan tombe en panne et s’excuse auprès de ses colocataires ; Sumbul Touqeer Khan et d’autres braises de Mandli s’étreignent et pleurent [Watch]

Sajid Khan va bientôt quitter le Grand Patron 16 maison. Oui, ceux qui attendaient ce moment, enfin, il se réalise. Sajid Khan était le dernier concurrent présenté par l’hôte Salman Khan lors du premier épisode nocturne de Bigg Boss 16. Il y a quelques jours, The Khabri avait annoncé que Sajid Khan serait bientôt expulsé de la maison. Cependant, même après les expulsions de Abdu Rozik et Sreejita De, il n’y avait aucune mise à jour sur la sortie de Sajid. Jusqu’au dernier épisode. La nouvelle promo Bigg Boss 16 concerne Sajid Khan et son expulsion, semble-t-il.

Sajid Khan quitte Bigg Boss 16

Depuis longtemps, l’expulsion de Sajid Khan fait l’objet de nombreuses discussions dans les journaux télévisés et les journaux télévisés. En fait, c’était en discussion depuis le début de Bigg Boss 16. Et le jour est arrivé pour ceux qui attendent son expulsion. Ce soir, Sajid Khan quittera la maison de Bigg Boss. Et il semble qu’un grand envoi soit prévu selon la promo. En parlant de cela, on entend Bigg Boss parler du voyage de Sajid Khan dans la maison tout en annonçant son expulsion. Bigg Boss dit qu’il pourrait être le seul concurrent respecté par tous les concurrents de la maison. Sajid devient émotif à cela.

Sajid Khan s’excuse et s’excuse

Dans la vidéo Bigg Boss 16, on peut voir Sajid Khan pleurer alors que Bigg Boss parle de son parcours. Il s’excuse ensuite auprès des colocataires de s’être battu avec eux et les remercie pour leur soutien continu dans son voyage sur Bigg Boss 16. On entend Tina Datta consoler Sajid. Sumbul Touqeer Khan et Nimrit Kaur Ahluwalia s’effondrent alors que Bigg Boss annonce l’expulsion de Sajid Khan. Plus tard, nous voyons Sumbul étreindre Sajid et pleurer. Le reste du gang Mandli se joint également.

Regardez la vidéo promotionnelle de l’élimination de Sajid Khan de Bigg Boss 16 ici :

Cette semaine, nous avons vu des triples éliminations se produire. Sreejita De et Abdu Rozik ont ​​récemment quitté la maison. Bigg Boss 16 se terminera le mois prochain.