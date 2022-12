Bigg Boss 16 Promo: Sajid Khan SE DISPUTE avec Nimrit Kaur Ahluwalia alors qu’il est nominé; se moque, ‘Ab jago grahak jago’ [WATCH VIDEO]

Le ‘mandli’ de Grand Patron 16 gagne beaucoup de popularité. Le groupe comprend Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sajid Khan, MC Stan, Sumbul Touqeer Khan et Abdu Rozik. Ils forment le gang le plus proche à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 qui se soutiennent toujours. Mais pour combien de temps ? Salman Khan a soulevé cette question lors du précédent Weekend Ka Vaar et depuis, il y a un peu de déséquilibre dans le groupe. Hier, lors des nominations, Nimrit Kaur Ahluwalia a été sauvé par Soundarya Sharma. Sajid Khan a été nominé et dans la dernière promo, il semble se moquer de Nimrit Kaur Ahluwalia.

Entertainment News: La guerre des mots de Sajid Khan et Nimrit Kaur Ahluwalia

Dans la dernière promo de Bigg Boss 16, on peut voir que Sajid Khan dit qu’il y a un déséquilibre dans le mandli et que personne ne devrait le questionner la prochaine fois s’il sauve Ankit Gupta. Nimrit a essayé de justifier que Soundarya Sharma lui ait rendu un geste en la sauvant. Sajid Khan dit qu’il est maintenant entré dans la quatrième vitesse et se moque de “Ab Jago Grahak Jago”. Il semble que le précieux mandli va s’effondrer et Shiv Thakare et d’autres devront bientôt choisir un camp.

De plus, l’amitié de Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam ira également kaput. Ils auront une dispute massive et les deux dames crieront à tue-tête. Les trois capitaines – Tina, Sumbul et Soundarya auront du mal à maintenir l’équilibre et l’ordre à l’intérieur de la maison.

Découvrez la vidéo promotionnelle Bigg Boss 16 ci-dessous :

Shiv Thakare pourra-t-il apaiser Sajid Khan ? Qu’adviendra-t-il de l’amitié ? Est-ce que tout le monde jouera ses jeux individuels? Attendons et regardons.