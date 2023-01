Bigg Boss 16 Promo : Nimrit Kaur Ahluwalia s'énerve contre son père alors qu'il lui conseille de sortir du « mandali » ; crèches de l'actrice, 'Aap hamesha mujhe...'

La semaine familiale de Grand Patron 16 a vu de nombreux proches des candidats entrer dans la maison controversée. La mère de Shiv Thakare, la mère de MC Stan, le frère de Priyanka Chahar Choudhary et bien d’autres sont devenus une partie de Bigg Boss 16. Pour Sadjid Khansœur Farah Khan est entrée dans la maison et a même passé son anniversaire avec les colocataires. Ensuite, le père de Nimrit Kaur Ahluwalia est entré dans la maison Bigg Boss 16 et a salué tout le monde avec affection et amour, y compris Priyanka Chahar Choudhary. Mais dans la nouvelle promo, on voit l’actrice s’énerver contre son père.

Dans la promo, on voit que le père de Nimrit Kaur Ahluwalia lui conseille de jouer en solo et de sortir du mandali. Il se demande pourquoi Sajid Khan a dit qu’elle les poignarderait dans le dos le moment venu. Nimrit essaie de se justifier mais devient un peu énervé. Plus tard, on la voit aussi pleurer et dire que les parents des autres enfants ont toujours de bonnes choses à dire mais il la rabaisse toujours. Soundarya Sharma peut être vu assis à côté d’eux.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Eh bien, il reste à voir si le duo père-fille est capable de s’amender ou non. Lors du Weekend Ka Vaar, Salman Khan a également conseillé à Nimrit Kaur Ahluwalia de garder sa propre position et plutôt de mettre en valeur sa propre personnalité. Le mandali est composé de Sajid Khan, MC Stan, Shiv Thakare, Abdu Rozik, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan. Ils partagent le lien le plus proche et ont joué le jeu en équipe jusqu’à présent. Mais avec la finale qui approche à grands pas, il reste à voir comment le jeu changera.