Bigg Boss 16 Promo : Le capitaine Gautam Vig nomme de manière choquante CE concurrent pour l’élimination ; Shalin Bhanot dit: ‘Image abhi baaki hai’ [WATCH]

Le méchant jeu de survie a commencé dans la maison Bigg Boss 16. Les concurrents font de leur mieux pour obtenir un maximum d’images à l’intérieur de la maison. Des combats, du drame aux angles d’amour, le public est témoin de tout. Pour la première semaine de l’émission, Nimrit Kaur Ahluwalia est devenu le capitaine de la maison. Hier, Gautam Vig a pris le trône en remportant une tâche contre Shiv Thakare. La capitainerie s’accompagne de certaines responsabilités. Dans la nouvelle promo, nous voyons Bigg Boss demander au capitaine de nommer des candidats pour l’élimination et il joue un jeu méchant.

La décision choquante de Gautam Vig

La promo montre que Gautam Vig a nommé Tina Datta pour élimination. Il se trouve qu’elle est une très bonne amie pour lui et tout le monde est choqué qu’il l’ait nommée. Il n’a donné aucune raison pour laquelle il l’a fait dans la promo. Shalin Bhanot et Tina Datta discutent alors de la même chose. Il dit que le jeu vient de commencer et utilise le dialogue “Image abhi baki hai”. Tina Datta dit alors que ‘Mujhe nahi nikal pauge. Bonne chance mon frère’. Gautam doit prendre les noms de quatre candidats pour l’élimination et seule la partie de Tina Datta a été montrée.

Découvrez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Cela signifie-t-il que le soi-disant groupe d’acteurs de télévision est en train de s’effondrer ? Tina Datta, Gautam Vig, Shalin Bhanot, Nimrit Kaur Ahluwalia et d’autres ont jusqu’à présent été de bons amis à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Mais il semble que quelques-uns d’entre eux aient déjà commencé à jouer à leurs mauvais jeux.