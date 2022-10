Bigg Boss 16 Promo : L’amitié de Sumbul Touqeer-Shalin Bhanot va kaput ; La star d’Imlie sanglote à nouveau alors qu’il fait des remarques méchantes [WATCH]

Grand Patron 16 est l’un des sujets les plus en vogue sur les réseaux sociaux. C’est parce que le public est satisfait de la façon dont les concurrents jouent dans la maison. Ils rendent tout intéressant avec leurs stratégies de jeu. Nous avons vu de nombreuses amitiés fleurir dans la maison Bigg Boss. L’amitié dont on parle le plus depuis le temps de Salman Khan spectacle commencé était de Sumbul Toukir Khan et Shalin Bhanot. Le père de Sumbul l’avait prévenue à propos de Shalin mais elle est quand même allée de l’avant et a continué à être son amie.

Les choses ne vont pas si bien depuis l’arrivée du père de Sumbul. Le processus de nomination a eu lieu et les participants ont été appelés en jodis. Sumbul et Shiv Thakare devaient parler l’un contre l’autre tandis que Shalin et Soundarya Sharma devaient décider qui ils devaient sauver et nommer. Shalin protège Shiv et Sumbul se sent triste. Elle lui demande pourquoi elle ne l’a pas sauvé une seule fois. Shalin dit à Sumbul de comprendre et dit également que si elle ne peut pas comprendre, il n’a pas besoin d’elle.

Regardez la vidéo du combat de Sumbul Touqeer Khan-Shalin Bhanot.

Il semble maintenant que le lien entre Shalin et Sumbul se soit rompu après les expulsions dans l’émission Bigg Boss. Il semble que dans cette tâche de nomination, Shalin ait sauvé Shiv et perdu son amitié avec Sumbul. Sumbul avait même demandé à Shalin pourquoi il n’avait pas pris son nom, pour la sauver. Shalin a répondu en disant qu’elle ne devrait pas tester sa patience. Elle lui dit même de rompre l’amitié s’il a tant de problèmes avec elle et est la cause de tous les problèmes de sa vie. Sera-ce la fin du lien entre Shalin et Sumbull ? Shalin essaie de la convaincre et dit qu’il la soutiendra. Sumbul a l’air assez bouleversé dans la vidéo qui montre toutes les dernières nouvelles de divertissement et de télévision ici.