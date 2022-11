Bigg Boss 16 Promo : L’amitié de Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot va-t-elle se terminer après une énorme dispute pour Tina Datta ? [Watch Video]

Les fans de Bigg Boss 16 ont regardé tout le drame de Shalin Bhanot, Tina Datta et Sumbul Touqeer. Hier, nous avons vu comment Tina Datta a précisé qu’elle portait le sweat à capuche de Shalin Bhanot sans le lui demander. Plus de chaos s’est ensuivi après que Sumbul Touqeer ait refusé de livrer la ration à Tina Datta. Elle a dit que l’actrice est très autoritaire dans la cuisine. Cela a rendu Tina Datta furieuse et comment. Elle a dit à Shalin Bhanot qu’il continue de dire que Sumbul Touqeer est innocent, mais ce n’est pas le cas. Les deux dames ont une longue dispute sur le même sujet dans la maison.

Promo Faux sumbul drame !! Elle est tellement jalouse. La fille la moins sûre de #BB16 pic.twitter.com/UEMSEc7lDK ???? ?????? ????????? ?? ? (@IamTinaDattaOFC) 7 novembre 2022

On dirait que Sumbul Touqeer est bouleversée car Shalin Bhanot ne l’a pas sauvée. Ils ont une conversation animée. Shalin Bhanot dit à Sumbul Touqeer qu’il est ici pour jouer pour lui-même et non pour les deux dames. Hier, Tina Datta a strictement dit à Shalin Bhanot qu’ils ne sont que des amis à l’intérieur de la maison. Elle a dit qu’elle était une femme et qu’elle ne voulait pas d’insultes sur son personnage à cause de la série.

Hahaha..arre aapne phir se promo nai dekha ????? Sumbul était en colère car Shalin a choisi Tina plutôt qu’elle. On dirait que Sumbul est jaloux de la liaison de Shalin-Tina. Bigg Boss dhang se dekha karo ?????? Ankur Madan (@AnkurMadan18) 8 novembre 2022

#SumbulTouqeerkhan dans la promo ?? Sumbul est de retour ?? C’est le sumbul que nous voulions voir ab maza aayega na bhidu #BiggBoss16 ##SumbulTouquerKhan #Le chef Jattwala PRINCE ?? (@RGS_Prince) 7 novembre 2022

Je veux que ce soit la fin des attentes de Sumbul vis-à-vis de Shalin. Son comportement était inacceptable La façon dont il s’est comporté aujourd’hui était totalement inacceptable et dans Demain aussi, il parle d’Ehsaan n all#SumbulTouqeerKhan #BB16 #BiggBoss16 Promo de demain : pic.twitter.com/2m3oCi9fCo ?????? ? (@Oyye_Senpai) 7 novembre 2022

Les concurrents de Bigg Boss 16 donnent suffisamment de contenu même sans aucune tâche solide. Mais nous souhaitons vraiment qu’il y ait des tâches puissantes qui exposeront encore plus leur vraie personnalité.