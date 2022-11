Bigg Boss 16 Promo : Gauahar Khan qualifie Tina Datta et d’autres de « malades » alors qu’ils remettent en question la relation de Gautam Vig-Soundarya Sharma ; dit que c’est une “chasse aux sorcières”

Bigg Boss 16 est devenu très populaire parmi le public. Après chaque épisode, les concurrents de l’émission se déchaînent sur les réseaux sociaux. Eh bien, pas seulement les téléspectateurs, il y a des célébrités qui sont de fervents adeptes de Bigg Boss. L’un d’eux est l’ancien candidat Gauahar Khan. Elle a fait partie de Bigg Boss et a également remporté le trophée. Elle est assez vocale et partage ses opinions sur ce qui se passe dans la dernière saison. Une nouvelle promo de Bigg Boss 16 a laissé Gauahar Khan complètement déçu.

Actualités du divertissement: la nouvelle promo de Bigg Boss 16 laisse Gauahar Khan furieux

Dans la nouvelle promo de Bigg Boss 16, on peut voir que la maison de Bigg Boss a été transformée en salle d’audience. Nimrit Kaur Ahluwalia est devenu avocat et une allégation a été faite selon laquelle la relation entre Soundarya Sharma et Gautam Vig est fausse. De Tina Datta et Archana Gautam prennent la parole et disent qu’ils trouvent leur lien irréel tandis que Gautam se défend en disant que ” Jo meri sentiments hain wo hai “. Soudarya a essayé de défendre aussi. Alors que la promo arrivait sur Internet, Gauahar Khan a partagé sa réaction et a déclaré que c’était totalement injuste.

Gauahar Khan a mentionné que jamais dans l’histoire de Bigg Boss, aucun concurrent n’a été soumis à une telle dureté pour ses choix personnels. Elle a écrit : “Mais les soumettre à une telle chasse aux sorcières par d’autres concurrents est juste tellement triste ! Et malade.”

Découvrez la promo de Bigg Boss 16 ici et la réaction de Gauahar Khan :

C’est tellement injuste !!!!!!!! ? jamais dans l’histoire de bigboss deux personnes n’ont été soumises à une telle attaque sur leurs choix personnels. Les gens ont truqué leur personnalité tout au long de l’histoire de BB. Mais les soumettre à une telle chasse aux sorcières par d’autres https://t.co/fMQgg0ecHe Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 2 novembre 2022

Les concurrents sont juste tellement tristes ! Et Malade ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 2 novembre 2022

Êtes-vous d’accord avec Gauahar Khan ? Qu’avez-vous à dire sur l’histoire d’amour de Soundarya et Gautam ?