Bigg Boss 16 Promo Day 96 : Tout le monde dans la maison sera puni à cause du comportement enfantin de MC Stan, Archana Gautam ? [Watch Video]

Bigg Boss 16 Promo Jour 96 : Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, on peut voir Bigg Boss gronder MC Stan et Archana Gautam pour leur comportement enfantin. Pendant la tâche, MC Stan et Archana continuent de se disputer toute la journée tandis que Big Boss annonce la tâche de rationnement pour la semaine. Pour cette raison, Big Boss punit toute la maison. Maintenant, pourquoi pensez-vous que Big Boss punira toute la maison à cause du comportement enfantin de Stan et Archana ?