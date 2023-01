Bigg Boss 16 Promo: CE mouvement de Nimrit Kaur Ahluwalia laisse MC Stan furieux; Shiv Thakare parle d’« amitié unilatérale » ; Mandalai est-il en train de s’effondrer ? REGARDEZ

Dans quelques semaines encore et nous connaîtrons le gagnant de Grand Patron 16. Le jeu devient intense alors que les concurrents sont éliminés les uns après les autres. 8 concurrents se battent maintenant pour le trophée. Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan et d’autres sont à l’intérieur de la maison. Mais il semble qu’à l’approche de la date finale, des fissures se développent dans le mandali. Dans la dernière promo, nous voyons les actions de Nimrit Kaur Ahluwalia énerver Shiv Thakare et MC Stan.

Entertainment News : Le mandala est-il en train de s’effondrer ?

La promo commence avec Shiv et Nimrit ayant une conversation. Elle parle de Dil Ki Baat et d’amitié. Shiv parle d’amitié unilatérale et mentionne qu’elle ne parle pas normalement. Nirmit justifie que chaque fois qu’elle veut parler, Shiv et MC Stan sont occupés à se moquer et à se parler. Plus tard, nous voyons Nimrit, Shiv, Sumbul et MC Stan ensemble. Nimrit demande à Shiv de sortir pour avoir une conversation. Cela irrite MC Stan. Shiv lui demande de parler devant tous, mais MC Stan est agité et il quitte la pièce. Sumbul Touqeer Khan essaie d’être le pacificateur. Cependant, MC Stan dit de quel genre d’amitié il s’agit.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Nimrit s’éloignera-t-il de mandali à cause de ce combat ? Même hier, Shiv et Nimrit ont eu une sorte de petite dispute en choisissant un nom pour l’élimination. Nimrit a refusé de prendre le nom de Soundarya mais Shiv a voulu l’éliminer. La dynamique semble changer à l’intérieur de la grande maison. Qui atteindra la finale ? Attendons et regardons.