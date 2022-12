Bigg Boss 16 Promo : Archana Gautam TOMBE alors qu’elle est conservée comme une “option” dans la tâche ; Priyanka Chahar Choudhary reçoit une lettre de chez elle [WATCH]

Dans la nouvelle promo de Bigg Boss 16, on peut voir Archana Gautam pleurer à tue-tête. C’est parce qu’elle n’a pas pu recevoir la lettre de chez elle. Dans la tâche d’épicerie actuelle, les candidats sont censés ne pas réagir à une entrée extérieure dans la maison. Même si la personne lit une lettre de chez elle, les candidats ne sont pas censés réagir du tout, sinon ils perdront l’épicerie. Dans la nouvelle promo cependant, c’est l’accord sur le dernier panier qui fait des ravages. Il y a un panier et deux lettres. Archana Gautam ou Priyanka Chahar Choudhary peuvent recevoir la lettre et c’est MC Stan qui doit décider. D’après les mises à jour sociales, Priyanka peut lire la lettre de chez elle tandis qu’Archana Gauatam a le cœur brisé. Elle sanglote et sanglote ! Regardez la promo ci-dessus.