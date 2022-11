Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary tombe en panne après qu’Ankit Gupta ait dit qu’il la tolérait [Watch video]

Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta se livrent à une dispute après avoir étiré son combat avec Shalin Bhanot sur les protéines. Ankit demande à Priyanka de terminer le combat et elle lui demande fortement de garder la bouche fermée, ce qui bouleverse Ankita. Plus tard, Ankit et Priyanka s’assoient avec Sajid Khan qui a gagné le label de pacificateur dans la maison, où Priyanka s’effondre et parle de l’attitude d’Ankit et dit de continuer le bon travail, tandis que Sajid essaie de calmer le combat entre les deux. et elle Ankit n’a aucune attitude envers laquelle Priyanka dit que je sais mieux que je le tolère depuis deux ans maintenant, ce à quoi Ankit le lui rend en disant non pas elle mais il la tolère et cela laisse Priyanka en larmes.

Regardez la vidéo de Priyanka Chahar Choudhary pleurant après qu’Ankit Gupta ait dit “Main jhel raha hu”

Priyanka et Shalin Bhanot se sont battus pour les protéines et cela s’est trop prolongé et a aggravé l’environnement de la maison. Par conséquent, Ankit a demandé à Priyanka de le terminer et de passer à autre chose, mais elle a refusé de l’écouter et plus tard, ils se livrent. dans un combat.

Alors que les fans d’Ankit et de Priyanka sont très mécontents des différences entre les deux et espèrent seulement qu’ils se réconcilient car ils les trouvent les seules personnes authentiques de la maison. Mais pensez-vous que Priyanka avait raison de traîner le combat ? Priyanka a verrouillé les cornes avec presque tout le monde dans la maison, mais elle n’a jamais craqué, alors qu’Ankit et elle sont copains depuis un bon moment maintenant, en fait, Manya Singh a également affirmé qu’ils étaient en couple mais n’admettra jamais en public .