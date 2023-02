Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary-Shiv Thakare, MC Stan-Shiv Thakare ; quelle combinaison voyez-vous dans les deux premiers de l’émission ? Votez maintenant

Bigg Boss 16 arrive à sa grande finale. Le week-end prochain, nous aurons le gagnant de Bigg Boss 16. L’actrice Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary est présentée comme la favorite pour remporter le spectacle. Shiv Thakare lui donne une rude concurrence. Cette fois, il y a des candidats du Maharashtra, donc l’État est en quelque sorte investi dans le spectacle. PCC et Shiv ont tous deux des bases de fans existantes. Alors que Priyanka Chahar Choudhary a des fans d’Udaariyaan, Shiv Thakare est un héros depuis qu’il a fait Bigg Boss Marathi 2. Il a attiré beaucoup d’attention avec la série. Veena Jagtap et son histoire d’amour ont été un énorme succès.

Les créateurs sont heureux que Bigg Boss 16 soit une saison réussie. L’émission a des TRP supérieurs à 2, ce qui est fabuleux. C’est un plus grand succès que BB 14 et BB 15. Les fans ont estimé que c’était la qualité des concurrents qui le rendait amusant. En outre, ils ont fait venir des téléspectateurs régionaux comme Shiv Thakare et MC Stan.

Le package surprise de l’émission est Archana Gautam. Comme un étudiant assidu qui étudie toute l’année, Archana a contribué quotidiennement à l’émission. De nombreux fans ont raison de dire qu’elle se considère comme une gagnante sur Bigg Boss 16. Nombreux sont ceux qui pensent que les deux premières positions n’appartiennent qu’à Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam. Maintenant, la famille de Gautam fait campagne pour elle sur le terrain. Cette fois, la campagne s’est étendue au niveau du sol avec des brochures distribuées aux gens. En attendant la finale, faites-nous part de vos deux meilleurs…