Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary s’effondre alors qu’elle avoue ses sentiments pour Ankit Gupta ; les fans lui demandent de “rester forte”

La saison 16 de Bigg Boss est pleine de drames et de controverses. Les concurrents de l’émission ont réussi à attirer l’attention avec leurs combats constants et leurs angles d’amour. Récemment, Priyanka Chahar Choudhary est tombée en panne lors d’une conversation avec son ami proche Ankit Gupta. Après une grosse bagarre avec lui, Priyanka est devenue émotive et s’est effondrée. Elle dit à Ankit qu’elle veut lui parler et régler les choses. Ankit fait de son mieux pour le calmer et lui parle. Ankit et Priyanka embrassent leurs différences. Priyanka et Ankit se disputent constamment dans la série.

Dans le récent épisode, la déclaration d’Ankita à propos de Priyanka a déclaré qu’elle était tout au sujet du jeu car elle n’en parlait que. En un rien de temps, Priyanka a perdu son sang-froid avec Ankit et ils ont tous les deux eu une vilaine dispute verbale. Ils ont cessé de se parler et Priyanka a été vue devenir émotive.

Regardez la vidéo de Bigg Boss 16 –

pic.twitter.com/sKrAXb0ko2#PriyankaChaharChoudhary rupture émotionnelle. Je me sens vraiment mal de voir Pri tomber en panne comme ça dans la promo ?? Pri mon amour tujhe bohot kaam milega bahar aake Les gens sont fous de toi dehors ????#bb16 #PryAnkit ??????? (@devil_nahyan) 3 décembre 2022

Ankit a essayé de s’excuser auprès de Priyanka et lui a demandé si elle allait bien. Priyanka est devenue émue après qu’Ankit ait essayé de lui parler et lui ait dit qu’elle voulait lui parler pendant longtemps. Elle a dit, ‘me terese baat karne ke lie marti hu’ et Ankit a dit, ‘toh karo na mujse baat yaar s’il vous plaît’. Un utilisateur a écrit: «La pire chose qui soit arrivée, c’est son sourire perdu. Elle a été battue tous les week-ends avec zéro défaut, à quel point ce serait déprimant… toujours debout », tandis qu’un autre a commenté en disant:« Bigg boss est une émission de téléréalité, ici vous devez montrer votre vraie personnalité et vous montrez votre personnalité là-bas il n’y a rien de mal à ça !! Ne doute pas de toi’.

Voici comment les fans ont réagi –

La pire chose qui soit arrivée, c’est son sourire perdu. Elle a été battue tous les week-ends avec zéro défaut, comme ce serait déprimant… toujours debout <3#PriyankaChaharChoudhary || #BiggBoss16 pic.twitter.com/v3LMFih5R2 ? . (@QuandVSpeaks) 3 décembre 2022

donne honnêtement une pause à mon coeur #PriyankaChaharChoudhary ? Ek dil kitne baat Jeetogi ?? Elle est ce qu’elle est. De prime abord, elle a donné à Shalin des conseils honnêtes et bons, en tant que joueuse et être humain, il y a tellement de choses à apprendre d’elle. Qualité gagnante ? #Pryyankit #BB16 pic.twitter.com/6uoAVimqgb adya (@d_addy_a) 3 décembre 2022