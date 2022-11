Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary se fait critiquer par Kashmera Shah et Vishal Kotian pour avoir gâché l’anniversaire d’Ankit Gupta, les fans ne sont pas d’accord [View Tweets]

Grand Patron 16Le dernier épisode de était assez mouvementé et choquant pour les colocataires. Il s’est passé beaucoup de choses dans l’épisode de la nuit dernière. De Nimrit Kaur Ahluwalia–Priyanka Chahar Choudharyse bat pour Sumbul Toukir Khan redonner Tina Dattaration de Shalin Bhanot se fâcher contre Sumbul pour la même chose et plus encore. Le dernier épisode de Bigg Boss 16 a également vu Ankit Guptal’anniversaire de est fêté dans la maison. Les concurrents ont souhaité Ankit en l’absence de Priyanka, ce qui ne lui a pas plu. Les concurrents précédents de Bigg Boss Vishal Kotien et Shah du Cachemire ainsi que certains internautes ont réagi à la même chose.

Priyanka a gâché l’anniversaire d’Ankit Gupta dans Bigg Boss 16 ?

La star d’Udaariyaan, Ankit Gupta, a célébré le sien le 6 novembre 2022. L’acteur, cette fois, a passé son anniversaire loin de sa famille et de ses amis, enfermé dans la maison de l’émission télévisée animée par Salman Khan, Bigg Boss 16. Nous avons vu des colocataires souhaiter Ankit et le serrer dans ses bras. A son anniversaire. Priyanka n’était pas présente quand tout le monde est venu souhaiter à Ankit un gâteau. Plus tard, quand Priyanka est revenue à l’intérieur, elle a affirmé que c’était toute leur stratégie. Elle a dit que les colocataires l’avaient fait pour la rabaisser.

Priyanka se fait critiquer le jour de l’anniversaire d’Ankit Gupta

Dans l’épisode que nous avons vu, Priyanka disait constamment à Ankit que les colocataires souhaitaient qu’elle se sente mal. Kashmera Shah et Vishal Kotian, ainsi que d’autres fans, ont estimé que Priyanka avait tort de dire cela et ont également demandé le soutien d’Ankit lorsqu’elle s’est battue avec Nimrit Kaur Ahluwalia. Priyanka a également affirmé qu’Ankit ne prenait jamais position pour elle, ce qui a également rendu les fans furieux. Entertainment News regorge de conversations et d’actions entre Priyanka et Ankit dans Bigg Boss 16. Découvrez les tweets ici :

Malheureusement, elle ne voit le bien de personne. Mais pourquoi est-elle en colère contre #AnkitGupta alors qu’il l’a absolument défendue plusieurs fois? je suis d’accord ici avec toi @itsVishalkotian @CouleursTV @justvoot #bigboss16 https://t.co/uQ3i1c6Lz6 Kashmera Shah (@kashmerashah) 7 novembre 2022

C’est la stratégie priyanka d’une carte d’amour et de victime unilatérale contre ankit Public ko sab dikhata hain https://t.co/TFyOnuF6e2 Tejawsi (@tejawsi) 8 novembre 2022

Sur priyanka shalin a raison. Elle est irritante avec la façon dont elle traite ankit et veut se battre avec tout le monde dans la maison sans problème. Amit Kumar (@liberal_bhakt15) 8 novembre 2022

Pas question, Priyanka est fausse. Anniversaire ruiné d’Ankit Paris (@Parmind39340879) 8 novembre 2022

Priyanka ankit ko contrôle karna chahti hai Mais ho nhi rha hai Ankitgupta ki deewani (@team_Ankitgupta) 8 novembre 2022

Comment pouvez-vous l’appeler toxique sans connaître toute la question, l’épisode a été hautement édité, regardez LF, vous le saurez? lui pour que Priyanka se sente mal (@urfi8967) 8 novembre 2022

Priyanka ki nautanki ankit ke anniversaire wale din bhi suru hogya Bhut peu sûr huai Priyanka Humesha roo dhoo kar ankit ko galt dikhane ki kosis karti hai Ankitgupta ki deewani (@team_Ankitgupta) 8 novembre 2022

J’aime Priyanka mais elle a aussi des défauts mais épisode mein ankit ko Jo Humiliate kia tha ? ne coupe kar diya ?.warna pri sahi sabit ho jati mais selon l’épisode elle avait l’air égocentrique hier ??? Gentillesse ka jharna fan ?? (@31Shrabani) 8 novembre 2022

Être avec Priyanka est tellement suffocant. Pauvre Ankit#BiggBoss16 #BB16 G? (@Kriv_G) 8 novembre 2022

Elle est si bon marché Avinash (@Avinash69936346) 7 novembre 2022

Les fans de Priyankit ne sont pas d’accord

Eh bien, c’est un épisode qui tourne court. Le flux en direct est différent, ce qui montre beaucoup d’autres aspects. Les fans ardents de Priyankit ont défendu l’actrice en disant que l’épisode donnait à Priyanka une mauvaise image et était égocentrique alors que les colocataires discutaient de leur victoire sur Priyanka.

@Vishalkkotian vous n’avez pas vu le flux en direct … en ce sens que nimrit a clairement avoué que …. ki nous avons gagné et Priyanka a perdu … bcuz ankit a accepté leur cadeau …@CouleursTV Est tellement biaisé de ne pas montrer le vrai nimrit … et essayer de dire est toujours correct …..#PriyankaChaharChoudhary Taira (@Taira64703093) 8 novembre 2022

L’ère Priyanka Pourquoi Biggboss est-il biaisé cette saison .. Ils ont coupé la scène où Priyanka a souhaité un joyeux anniversaire à Ankit et après avoir fait un goûter avec Goutam Soundarya Gori.#PryAnkit Rini Banerjee (@Mampi_1234) 8 novembre 2022

De plus, après la célébration de l’anniversaire, ils ont dit que Priyanka n’avait rien fait pour Ankit, elle avait gagné, elle avait perdu. Ce n’était même pas authentique.kisi ko chota dikhane k liye kisi aur ka bday célébrer karna c’est des conneries PriyankAccro ? (@DHRUBA213) 8 novembre 2022

Les personnes qui regardent le flux en direct savent que les épisodes sont édités pour s’adapter à un certain récit Ankit est montré comme le gars silencieux mais nous savons qu’il parle beaucoup. Priyanka est montrée comme dominante mais nous savons qu’elle est attentionnée.#AnkitGupta #PriyankaChaharChoudhary #priyankit #bb16 #BiggBoss16 #Le chef Yuvna (@YUVNA_H) 8 novembre 2022

Oui ?? Aliya cheikh (@AffanshaikhSha1) 7 novembre 2022

Non absolument pas. C’est son insécurité, elle ne peut pas le garder tout le temps sahiba kochhar (@sahibakochhar1) 7 novembre 2022

Dans LF chugli gang a dit que nous gagnions, elle perdait … en allant dans la salle ankit, ils ont dit ab priyanka nehi hyy chalo …. Priyanka a fait le devoir nocturne d’Ankit de nettoyer la vaisselle car elle ne peut rien faire le jour de son anniversaire…@CouleursTV est biaisé … ils coupent délibérément pour prouver qu’ils sont bons farjana keya (@farjanakeya23) 7 novembre 2022

Comme vous le pensez …. mais j’ai vu tous les clips de LF farjana keya (@farjanakeya23) 7 novembre 2022

Pendant ce temps, dans Bigg Boss 16, Ankit Gupta a été moqué et critiqué à plusieurs reprises pour avoir gardé le silence et n’avoir pas élevé sa voix et ses opinions sur quelque sujet que ce soit. Ailleurs, nous voyons Ankit être salué comme le roi à une ligne de la série.