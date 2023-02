Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary rejette les rumeurs sur la façon dont les créateurs ont été forcés de l’éliminer pour faire de MC Stan la gagnante

Bigg Boss 16 a été remporté par le rappeur MC Stan. Sa victoire a été un choc pour beaucoup. Tout le monde pensait que Priyanka Chahar Choudhary rentrerait chez elle avec le trophée. Mais c’est MC Stan qui a battu Shiv Thakare et elle pour remporter le prix. Il semble que le rappeur ait obtenu plus de 15 millions de votes sur l’application Voot. C’est l’un des plus élevés de l’histoire de Bigg Boss. Le jour de la grande finale, une rumeur s’est répandue selon laquelle MC Stan avait été sorti de la maison plus tôt que Priyanka Chahar Choudhary, mais un grand nombre de fans de Stan étaient à l’extérieur. Certains rapports suggèrent que certains fans ont averti les fabricants, ils ont donc décidé de renvoyer MC Stan dans la maison.

Maintenant, Priyanka Chahar Choudhary a remis les pendules à l’heure. Elle a dit que c’était seulement elle qui avait été amenée en troisième position. Priyanka a déclaré que MC Stan et Shiv Thakare sont sortis ensemble à la fin. S’il est vrai qu’un certain nombre de fans de MC Stan s’étaient réunis à Film City, il n’y a eu aucune perturbation ni pression comme cela a été suggéré. Cela devrait mettre fin aux rumeurs selon lesquelles sa victoire serait indécise selon les fandoms rivaux. Elle l’a dit à Bollywood Spy dans une interview vidéo. Regarde…

Beaucoup de gens ont dit #MCStan a été expulsé en 3ème position puis ramené à l’intérieur à cause des fans à l’extérieur, Set s’est mis en colère !! Alors vois ce dernier int sur ton visage @viralbhayani77 @TheKhabriTweets c’est vous qui avez propagé ça Fausses nouvelles via IG et Twitter#BB16 #Gloire #BiggBoss16 pic.twitter.com/21RrvELbev ?? ???? ????????? ?? (@ItsTeamMCStan) 14 février 2023

Les fans de MC Stan ont apprécié son honnêteté sur ce front. Ankit Gupta a fait un commentaire sarcastique sur la façon dont Stan a gagné sans rien faire. Le rappeur a déclaré que tout le monde à l’intérieur méritait mais personne ne peut donner 16 trophées. Il a dit que la jalousie ne l’affectait pas. Eh bien, les fandoms devraient maintenant passer à autre chose et soutenir leurs favoris dans leur carrière !